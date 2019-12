Serie A (recupero) 7^ Giornata: Brescia-Sassuolo 0-2

Un un gol per tempo il Sassuolo ha la meglio sul Brescia nel recupero della settima giornata di Serie A. I neroverdi passano per 2-0 al “Rigamonti” grazie ai gol di Traoré (25′) e Caputo (71′). In entrambe le reti è rivedibile l’operato del portiere Alfonso, sorpreso sempre sul suo palo. Il Sassuolo va così a 19 punti ed è al quarto risultato utile consecutivo, il Brescia resta a 13 e si ferma dopo due vittorie di fila.

IL TABELLINO

BRESCIA-SASSUOLO 0-2

Brescia (4-3-1-2): Alfonso ; Sabelli , Cistana , Chancellor , Mateju ; Bisoli , Tonali , Romulo ; Spalek 5 (20′ st Ndoj ); Balotelli (33′ st Matri ), Torregrossa (27′ st Donnarumma ). A disp.: Andrenacci, Gastaldello, Zmrhal, Aye, Mangraviti, Magnani, Morosini, Viviani, Martella. All. Corini

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo ; Toljan , Marlon , Romagna , Rogerio (27′ st Kyriakopoulos ); Locatelli , Obiang ; Berardi (43′ st Peluso ), Traoré , Boga (40′ st Duncan ); Caputo . A disp.: Turati, Magnanelli, Djuricic, Muldur, Raspadori, Ferrari, Tripaldelli, Mazzitelli, Bourabia. All. De Zerbi

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 25′ Traoré, 26′ st Caputo

Ammoniti: Spalek (B), Torregrossa (B); Toljan (S), Rogerio (S), Obiang (S