Ranieri:Sono molto soddisfatto, siamo stati in partita fino alla fine”

Il gol di Ronaldo , autentica prodezza da giocatore di basket“La prestazione della mia squadra ci deve dare forza e convinzione. Sono contento di come la squadra ha reagito e contrattaccare. La Juve ha fatto pochi errori nel fraseggio, qualche volta siano stati un po’ troppo dietro, peccato ma è stata una grande bella partita”. Queste le parole del tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri al termine della partita persa a Marassi contro la Juve. “Trovare i gol è il nostro cruccio, mi auguro che ora che hanno trovato fiducia e tranquillità la Samp non è abituata a stare nelle ‘sabbie mobili’ della bassa classifica. Serve qualcosa in più”, ha concluso.