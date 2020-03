Uefa Europa League: sei gare confermate

Se la Champions si ferma con i match Juventus-Lione e City-rela Madrid, in Europa League si giocheranno sei gare.

A parte Inter-Getafe e Siviglia-Roma che sono state rinviate nei giorni scorsi, si giocheranno regolarmente le altre sei partite di andata degli ottavi di finale di Europa League in programma oggi.

Lo conferma la Uefa. Nessun cambio di programma dunque per Istanbul Basaksehir-Copenhagen in Turchia, Olympiacos-Wolverhampton in Grecia, Rangers-Leverkusen in Scozia, Wolfsburg-Shakhtar Donetsk e Eintracht Frankfurt-Basilea in Germania, e infine in Austria Lask-Manchester United.