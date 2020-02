Europa League, sedicesimi di finale. Tutti i risultati e marcatori

Inter e Roma agli ottavi Europa League. Il Manchester United cala il pokerissimo sul Brugge Spettacolare 3-3 tra Benfica e Shakhtar, ma alla fine passano gli ucraini. A sorpresa fuori Arsenal e Ajax, eliminati da Olympiakos e Getafe.

Tutti i risultati dei sedicesimi di Europa League

INTER-LUDOGORETS 2-1 (totale 4-1)

26′ Cauly (L), 31′ Biraghi (I), 45’+4′ Lukaku (I)

BENFICA-SHAKHTAR 3-3 (totale 4-5)

9′ Pizzi (B), 12′ aut. e 36′ Ruben Dias (B), 47′ Rafa Silva (B), 49′ Stepanenko (S), 71′ Alan Patrick (S)

MANCHESTER UNITED-BRUGGE 5-0 (totale 6-1)

27′ rig. Bruno Fernandes, 34′ Ighalo, 41′ McTominay, 82′ e 93′ Fred

SIVIGLIA-CLUJ 0-0 (totale 1-1, si qualifica il Siviglia per i gol in trasferta)

CELTIC-COPENAGHEN 1-3 (totale 2-4)

51′ Santos (C), 83′ rig. Edouard (C), 85′ Pep Biel (C), 88′ N’doye (C)

ARSENAL-OLYMPIACOS 1-2 d.t.s. (totale 2-2, passano i greci per i gol in trasferta)

53′ Cissè (O), 113′ Aubameyang (A), 120′ El Arabi (O)

AJAX-GETAFE 2-1 (totale 2-3)

5′ Mata (G), 10′ Pereira (A), 63′ aut. Oliveira (A)

Le partite delle 18.55

GENT-ROMA 1-1 (totale 1-2)

25′ David (G), 29′ Kluivert (R)

MALMÖ-WOLFSBURG 0-3 (totale 1-5)

42′ Brekalo, 65′ Gerhardt, 69′ Victor

LASK-AZ ALKMAAAR 2-0 (totale 3-1)

44′ su rig. e 50′ Raguz

BASILEA-APOEL 1-0 (totale 4-0)

38′ rig. Frei

PORTO-BAYER LEVERKUSEN 1-3 (totale 2-5)

10′ Alario (B), 50′ Demirbay (B), 58′ Havertz (B), 65′ Marega (P)

ISTANBUL BASAKSEHIR-SPORTING 4-1 d.t.s. (totale 5-4, ai supplementari)

31′ Skrte (I), 45′ Aleksic (I), 68′ Vietto (S), 92′ e 119′ Visca (I)

ESPANYOL-WOLVERHAMPTON 3-2 (totale 3-6)

16′, 57′ su rig. e 91′ Calleri (E), 22′ Traoré (W), 79′ Doherty (E)

Mercoledì 26 febbraio

BRAGA-RANGERS 0-1 (totale 2-4)

61′ Kent