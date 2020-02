Europa League: Gent-Roma 1-1. Roma agli ottavi

La Roma si è qualificata agli ottavi di Europa League pareggiando 1-1 in casa del Gent dopo la vittoria di misura dell’andata all’Olimpico.

Parte bene la Roma al 1′ con Lolarov che centra il palo della porta difesa da Kaminski, poi la s quadra di Fonseca subisce l’1 a al 25′ per la rete di David. Quattro minuti più tardi però la coppia Mkhitaryan-Kluivert ha orchestrato la ripartenza vincente con il gol dell’olandese che ha consegnato alla Roma il pass per gli ottavi.

IL TABELLINO

GENT-ROMA 1-1 (and. 0-1)

Gent (4-3-1-2): Kaminski ; Castro-Montes , Plastun (35′ st Niangbo ), Ngadeu , Mohammadi ; Odjdja-Ofoe , Owusu , Kums ; Bezus (21′ st Chakvetadze ); Depoitre (21′ st Kvilitaia ), David . A disp.: Coosemans, Lustig, Godeau, Marreh. All.: Thorup .

Roma (4-2-3-1): Lopez ; Spinazzola (22′ st Santon ), Smalling , Mancini , Kolarov ; Cristante , Veretout (33′ st Fazio ); Perez (38′ st Villar ), Mkhitaryan , Kluivert ; Dzeko . A disp.: Cardinali, Villar, Under, Cetin, Kalinic. All.: Fonseca

Arbitro: Sanchez (Spagna)

Marcatori: 25′ David (G), 29′ Kluivert (R)

Ammoniti: Bezus, Depoitre, Kums, Mohammadi (G); Veretout, Spinazzola (R)