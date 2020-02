Ligue 1: Il PSG stende il Bordeaux 4-3

Il Paris Saint Germain batte in rimonta 4-3 il Bordeaux con una doppietta di Marquinhos. le altre reti di Cavani e Mbappè. Le reti per i girondini di Hwang, Pablo e Pardo. Nel finale espulso Neymar Vittorie per Rennes e Lilla che accorciano sul Marsiglia, battuto in casa dal Nantes. Pareggi per Monaco e Nizza, il Lione vince a Metz

Il quadro della 26/ma giornata

Nizza Brest 2-2

Metz Lione 0-2

Marsiglia Nantes 1-3

Angers Montpellier 1-0

Digione Monaco 1-1

Lilla Tolosa 3-0

Strasburgo Amiens 0-0

St. Etienne Reims 1-1

Rennes – Nimes 2-1

Paris SG Bordeaux 4-3

La Classifica