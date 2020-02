Intervista ESCLUSIVA di CasaNapoli.net a Devis Mangia

Il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale di Malta Devis Mangia è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CasaNapoli.net durante la trasmissione radio in onda su Radio Web Ballando. Di seguito l’intervista all’ex allenatore dell’Under 21 azzurra.

Com’è l’esperienza a Malta?

“E’ un progetto interessante perché stanno iniziando a livello federale a voler investire per cambiare il trend. C’è molto lavoro da fare però è interessante, coinvolgente come progetto. Il mio ruolo non è solo quello di Commissario Tecnico ma anche di responsabile di tutte le Nazionali, anche a livello giovanile. C’è anche qualche giovane interessante che bisogna indirizzare, abituare ad un’idea di professionismo e professionalità. Abbiamo iniziato ad osservare e vedremo di capire poi concretamente le possibilità, perché se non alleni non puoi renderti conto”.

“In programma abbiamo varie amichevoli a marzo e sul mese di giugno probabilmente affronteremo il Portogallo. Dobbiamo creare una filosofia di gioco e trasmetterla. Non si può ribaltare tutto subito. Bisogna ragionare a medio-lungo termine lavorando proprio sulle fasce più giovani e farle crescere”.

Insigne in ripresa. Cosa può dare ancora a questo Napoli?

“Può dare tantissimo e ne sono sempre stato convinto. Chiunque può attraversare un momento di appannamento. Però non si può discutere il valore e l’attaccamento del giocatore ai colori della sua città”.

Analisi tecnica del nuovo Napoli

“Gattuso è arrivato nel momento giusto per portare le sue idee. Dal punto di vista del sistema di gioco il Napoli è tornato un po’ all’antico con il 4-3-3 di due stagioni fa, la base è quella. Hanno fatto anche degli interventi importanti sul mercato di gennaio che fa capire anche quanto la società voglia far bene e ci tenga. Il valore della squadra non è in discussione. Vederla in quella posizione di classifica adesso sembra che le cose stiano migliorando. Peccato aver avuto un momento così difficile per vari motivi”.

In caso di vittoria della Coppa Italia si salverebbe la stagione?

“Quando si vince non puoi parlare di stagione non positiva. Sicuramente è normale che per il valore dei giocatori della rosa e della piazza è giusto aspirare a qualcosa in più. Il Napoli ha dimostrato di poterlo fare”.

Il parere di Mangia su Demme

“Non lo conoscevo bene ma è importante che lo conosca bene Gattuso e la società. Quando il Napoli interviene sul mercato lo fa sempre in maniera oculata perché ci sono persone di livello in ogni ruolo della società. Poi un giocatore può avere più o meno difficoltà e può adattarsi prima o dopo”.