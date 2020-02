Ligue 1: Marsiglia frenato dal Bordeaux. Psg, 5-0 al Montpellier

Bordeaux tiene lo 0-0 e frena il Marsiglia che scivola a -12 dal Psg. Cade invece il Lione a Nizza mentre il Metz travolge il Saint Etienne. In classifica il Rennes consolida il terzo posto a 40 punti (a -3 dal Marsiglia). Lotta apertissima per il quarto posto con 9 squadre in 4 punti: Lilla a 34, Montpellier 33, Lione, Reims, Nizza, Nantes a 32 e Bordeaux, Strasburgo e Angers 30.Il PSG ha battuto 5-0 il Montpellier

Il quadro della 22/ma giornata

Rennes-Nantes 3-2

Paris SG-Montpellier 5-0

Amiens-Tolosa 0-0

Angers-Reims 1-4

Digione-Brest 3-0

Nimes-Monaco 3-1

Strasburgo-Lilla 1-2

Nizza-Lione 2-1

Metz-St. Etienne 3-1

Bordeaux-Marsiglia 0-0

La Classifica