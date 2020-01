Ligue 1: vittorie del Marsiglia e del Lione. Stasera PSG-Monaco

Vittorie esterne del Marsiglia con il Rennes e quella del Lione a Bordeaux per 2-1. Successi in trasferta anche del Montpellier (che sale al quinto posto) ad Amiens e del Brest a Tolosa. Il Nizza pareggia in casa dell’Angers. Vittorie casalinghe per Nimes e Strasburgo.

Il quadro della 20/ma giornata