Supercoppa di Spagna. Barcellona-Atletico Madrid 2-3

Real Madrid –Atletico Madrid, questa sarà la finale della Supercoppa di. Dopo il successo del Real Madrid sul Valencia, è arrivato quello dell’Atletico per 3-2 sul Barcellona.

Match ricco di enozioni , soprattutto di nervosismi in campo.

Il primo tempo si è chiuso a reti inviolate. Al 18” del secondo tempo Koke porta in vantaggio l’Atletico. Pareggio di Messi al 6′ st, poi segna ancora la Pulce, ma il Var annulla la rete per un tocco di mano dell’argentino. Il 2-1 arriva al 17′ con l’ex Griezmann.

Piquè pareggia , il gol del difensore è annullato dal Var, questa volta per un fuorigioco di Vidal. Ultimi dieci minuti di fuoco: al 36′ rete del 2-2 dell’Atletico, con Morata su rigore, concesso anche qui dopo ‘check’ alla moviola per l’intervento di Neto su Vitolo. Al 42′ Correa va in gol su assist di Morata. Domenica la sfida contro il Real Madrid per il trofeo, come nella finale della Champions del 2016, quando vinsero le ‘merengues’

