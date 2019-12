Ligue1: Il Psg vola con Mbappè,Icardi e Neymar

Il Psg travolge 4-1 anche l’Amiens grazie una doppietta per Mbappé, e un gol a testa per Icardi e Neymar.

Tiene il passo (a -7) il Marsiglia. Al terzo posto sale il Rennes, vittorioso sul Bordeaux, che ha scavalcato il Lilla, travolto 5-1 a Monaco. Turno positivo per i monegaschi che hanno agganciato al sesto posto il Reims (1-1 con iL Lione) e si trovano a -1 dal Nantes, caduto in casa per mano dell’Angers.

Il quadro della 19/ma giornata

Digione-Metz 2-2

Marsiglia – Nimes 3-1

Monaco – Lilla 5-1

Montpellier – Brest 4-1

Nantes – Angers 1-2

Nizza – Tolosa 3-0

Paris SG – Amiens 4-1

Reims – Lione 1-1

Rennes – Bordeaux 1-0

Strasburgo – St. Etienne 2-1

La Classifica (in neretto – una partita in meno)