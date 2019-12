Liverpool sul tetto del Mondo. I Reeds conquistano il titolo Mondiale per Club

A Doha la squadra di Klopp batte il Flamengo 1-0 ai supplementari e conquista il Mondiale per club per la prima volta nella storia della squadra inglese. Al Khalifa Stadium primo tempo equilibrato, nella ripresa Firmino centra un palo e i Reds non riescono a concretizzare diverse occasioni pericolose. Il gol che decide il match lo segna poi nell’extratime Firmino (99′).

IL TABELLINO

LIVERPOOL-FLAMENGO 1-0 dts (0-0 al 90′)

Liverpool (4-3-3): Alisson; Al. Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita (10′ pts Milner), Henderson, Chamberlain (31′ st Lallana); Salah (15′ sts Shaqiri), Firmino (1′ sts Origi), Mané.

A disp.: Adrian, Lonergan, Wijnaldum, Jones, Hoever, Elliott, Van den Berg, Williams. All.: Klopp

Flamengo (4-2-3-1): Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marì, Filipe Luis; Willian Arao (15′ sts Berrio), Gerson (13′ pts Lincoln); Everton Ribeiro (37′ st Diego), De Arrascaeta (32′ st Vitinho), Bruno Henrique; Gabigol.

A disp.: Batista, Cesar, Rodinei, Rene, Reiner, Piris da Motta, Matheus Thuler, Rhodolfo. All.: Jorge Jesus

Arbitro: Al Jassim (Qatar)

Marcatori: 9′ pts Firmino (L)

Ammoniti: Mané, Salah, Firmino, Milner (L); Vitinho, Diego (F)