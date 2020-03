Finisce 3-0 il ritorno degli ottavi di finale della Champions League tra Lipsia-Tottenham.

Dopo l’1-0 dell’andata, i tedeschi si impongono nettamente in casa e volano ai quarti di finale per la prima volta nella loro storia. Per gli inglesi, finalisti lo scorso anno, si chiude nel peggiore dei modi la stagione europea.

Marcatori: 10’ Sabitzer ;20’ Sabitzer, 75’ Forsberg,