Il calcio femminile in lutto , è morto Sergio Guenza

Il calcio femminile perde una delle sue figure di riferimento, forse la più importante. Si è spento all’età di 87 anni Sergio Guenza, che ha vissuto una carriera da allenatore ricca di successi.

Nato il 9 gennaio 1933, ex calciatore, Guenza ha lavorato nel calcio femminile per un lungo periodo. Ha vinto quattro scudetti e tre volte la Coppa Italia sulla panchina della Lazio Femminile. Dal 1981 al 1984 è stato commissario tecnico della Nazionale Femminile, che poi è tornato a guidare dal 1988 al 1992 e dal 1994 al 1997. Da Ct delle Azzurre ha partecipato a tre edizioni dei Campionati Europei (quella del 1991, quella del 1993 e quella del 1997), chiuse rispettivamente al quarto posto e con due finali perse contro Norvegia e Germania; sempre in Nazionale ha partecipato ai Mondiali del 1991, dove l’Italia ha raggiunto per la prima volta nella sua storia i quarti di finale della competizione.