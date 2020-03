Coronavirus, rinviato a giugno il Tour degli Harlem Globetrotters

Le 8 partite-spettacolo dei funamboli americani del basket riprogrammate dal 10 al 17 giugno per l’emergenza coronavirus: primo show ad Ancona, Milano ultima data

E’ stato rinviato a causa dell’emergenza coronavirus il tour italiano degli Harlem Globetrotters in programma da mercoledì 11 marzo. Nell’interesse del pubblico, allo scopo di evitare il diffondersi dell’epidemia e in virtù dei provvedimenti adottati da Governo e Regioni per contrastare la trasmissione del Covid 19, la celebre squadra americana di basket spettacolo ha deciso di procrastinare le date della tournée “Pushing the Limits” al mese di giugno.

Le nuove date degli otto show sono state riprogrammate come di seguito:

ANCONA – Mercoledì 10 giugno 2020

PalaPrometeo, Ore 20:45

FORLI’ – Giovedì 11 giugno 2020

PalaGalassi (ex Palafiera), Ore 20:45

VARESE – Venerdì 12 giugno 2020

Enerxenia Arena (ex Pala2A), Ore 20:45

GENOVA – Sabato 13 giugno 2020

RDS Stadium, Ore 20:45

TRENTO – Domenica 14 giugno 2020

BLM Group Arena, Ore 19:00

VERONA – Lunedì 15 giugno 2020

AGSM Forum, Ore 20:45

TREVIGLIO – Martedì 16 giugno 2020

PalaFacchetti, Ore 20:45

MILANO – Mercoledì 17 giugno 2020

Mediolanum Forum Assago, Ore 20:45

“La salute di tutti i partecipanti è per noi assolutamente prioritaria – spiegano gli organizzatori – si tratta di un caso di forza maggiore, una situazione particolare che permetterà comunque ai mitici Harlem Globetrotters di raggiungere l’Italia e regalare ancora grandi emozioni ai propri fan”