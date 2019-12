FollowThePassion:Raccontare la passione dei tifosi, producendo video emozionali nei quali gli attori protagonisti sono proprio gli appassionati di basket

I Tifosi Hanno scelto di partecipare aderendo ad una campagna social. È questo che hanno fatto Unieuro e la Pallacanestro 2015, unendo le loro forze per parlare di chi tutte le domeniche tifa e sostiene i colori biancorossi. Tutto questo è #FollowThePassion, un progetto pensato e portato avanti nelle ultime settimane, i cui risultati sono stati presentati questa mattina in conferenza stampa presso la Sala Randi del Comune di Forlì.

I filmati, verranno mandati in onda sui maxischermi dell’Unieuro Arena prima delle partite casalinghe della Pallacanestro 2.015, per poi essere condivisi sui canali social nei giorni successivi.

”Forlì è una città che vive di basket e la passione viene percepita dalla Società e dai giocatori” – ha detto Giancarlo Nicosanti Monterastelli, Presidente della Pallacanestro 2.015 e Amministratore Delegato di Unieuro che ha finanziato il progetto – “È vero che la domenica l’attenzione è posta su chi scende in campo, ma ci sono tanti altri protagonisti che riempiono gli spalti e con il loro amore sostengono la squadra. #FollowThePassion racconta la nostra gente. FollowThePassion racconta Forlì.”

A sostenere fortemente questo progetto è stato Marco Titi, direttore marketing di Unieuro: “Unieuro è da sempre attenta alla sostenibilità e alla vicinanza al territorio che ci ha visto nascere, crescere e diventare leader. Con questo progetto vogliamo raccontare tante storie, tutte vere e tutte accomunate da un’unica grande passione per il meraviglioso sport che è la pallacanestro, da sempre nel DNA di noi forlivesi”.

Presente anche il capitano della Pallacanestro 2.015 Jacopo Giachetti: “Quello che la città riesce a darci è incredibile, non solo la domenica al palazzetto ma nel quotidiano. Nella mia carriera ho giocato ad alti livelli, ma non ho mai trovato un calore così. La città, i tifosi e la Società meritano un altro palcoscenico e noi ora siamo qui per cercare di regalare a tutti qualcosa di importante: la domenica abbiamo una grande spinta, sia in casa sia in trasferta e tutto questo è veramente bellissimo. Giocare a Forlì tira fuori quel qualcosa che per noi giocatori è davvero vitale”.

A spiegare nel dettaglio cosa è stato fatto dal punto vista operativo, è stato il regista Christian Balducci: “Abbiamo voluto raccontare le storie dei tifosi per come sono realmente nella loro vita, senza inventare nulla. È stato un piacere incontrare e conoscere le persone, che hanno avuto una gran voglia di ed essere parte di un progetto molto grande, che rappresenta il movimento di una comunità che comprende i cittadini ed i tifosi. Ci sono stati tanti aneddoti nel corso delle riprese, momenti che ci hanno dato una grande carica e permesso di lavorare nelle migliori condizioni. Non è facile entrare con una telecamera in casa della gente, ma devo dire che siamo sempre stati accolti nel modo migliore e ci ha fatto un gran piacere”.

La Pallacanestro 2.015 ringrazia della partecipazione anche il Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, che ne ha approfittato per fare gli auguri a tutti i presenti e alla città. Con lui anche il vicesindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo, una presenza fissa all’Unieuro Arena: “Sono contento perché la domenica vedo tutti gli spettatori sempre molto coinvolti e questo è sicuramente un grande risultato: sono fiero che l’Unieuro stia ottenendo questi risultati, vuol dire che ci sono ambizioni importanti ed una Società sana”.

Area Comunicazione Pallacanestro Forlì 2.015