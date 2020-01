Lo Skiri tropy chiama i giovani del fondo. “Inno alla Gioia” sulle piste dei campionissimi

37° Skiri Trophy XCountry il 18-19 gennaio in Trentino. Il G.S. Castello invita tutte le categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi a Lago di Tesero

Programma da non perdere ricco di iniziative e di interessanti prodotti agli stand

Iscrivendosi si aiuterà il comitato a raccogliere fondi da devolvere al Centro di Protonterapia di Trento

Il Gruppo Sportivo Castello aspetta tutti i giovani del fondo con l’appuntamento consolidato dello Skiri Trophy XCountry del 18 e 19 gennaio, un “inno alla gioia” per tutti gli interpreti degli sci stretti che vorranno divertirsi al Centro del Fondo di Lago di Tesero – in Trentino – attualmente impegnato nell’ospitare la conclusione del Tour de Ski dedicato ai campionissimi. Un sito web rinnovato è online e le iscrizioni sono apertissime, con il partner Kinder Joy of Moving presente con uno spazio dedicato dove i ragazzi potranno divertirsi tra una competizione e l’altra. E al villaggio degli stand ci si potrà sbizzarrire con gli interessanti prodotti Masterwax, Rode, Skitrab e Nordick. Non mancheranno squisite tipicità quali Mila con gli yogurt da bere e il caseificio sociale della Val di Fiemme con gli assaggi dei formaggi locali. Sabato pomeriggio ad animare la festa ci sarà invece Radio Dolomiti che parlerà dello Skiri Trophy in diretta dallo Stadio del Fondo, e domenica si potrà seguire l’evento grazie alla diretta streaming sulla pagina Facebook. La tecnica classica impegnerà così le categorie Baby e Cuccioli sabato 18 gennaio, prima di assistere alle battaglie sportive degli atleti più esperti dello Skiri Trophy Revival nel pomeriggio. Ragazzi e Allievi si esibiranno nella giornata successiva, non prima di aver assistito alla cerimonia di benvenuto e allo spettacolo di animazione. Ma il Gruppo Sportivo Castello pensa anche alla beneficenza in ricordo di Elena Bellante, la bambina di 11 anni di Cavalese mancata lo scorso luglio. La sua famiglia sta raccogliendo fondi per devolverli al Centro di Protonterapia di Trento, dove Elena è stata in cura per alcuni mesi, istituendo una borsa di studio che permetterà ai giovani medici di acquisire specifiche competenze nell’ambito della protonterapia in campo pediatrico: “Il nostro desiderio è quello di contribuire concretamente al difficile e faticoso percorso che impegna ogni giorno, ogni minuto, ogni secondo, famiglie, medici e ricercatori”. Lo Skiri Trophy parteciperà quindi con un’offerta, derivante da una percentuale delle quote di iscrizione: “È un gesto simbolico che ha un grande valore per il legame affettivo che unisce il comitato ai familiari di Elena. La speranza e la tenacia che muovono la ricerca, hanno il volto di Elena e dei tanti piccoli pazienti oncologici in cura”.