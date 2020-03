La F.P.I. studia i primi provvedimenti a sostegno delle società e tesserati

Il Presidente Lai ed il suo staff stanno elaborando delle proposte per un primo pacchetto di interventi che dovranno essere emanati a sostegno del movimento pugilistico, delle società e dei tesserati. Ciò per ammortizzare le conseguenze negative deiprovvedimenti restrittivi di tutta l’attività sportiva, dovuti alla nota vicenda del COVID 19.

In tale ottica, a breve, sarà adottato un primo provvedimento a favore dei tecnici sportivi, concernente la materia della formazione ed in particolare degli aggiornamenti, in cui sarà data la possibilità ai tecnici di fruire gratuitamente di corsi di aggiornamento a distanza attraverso il canale YouTube FPI. Tale iniziativa sarà utile a tanti tecnici residenti nelle zone più toccate dal COVID 19 ma che potrà essere usufruita anche dai restanti tecnici tesserati, al fine del mantenimento della qualifica, con nuove modalità di accesso ed interazione.

Accanto a tale iniziativa, sono allo studio diversi provvedimenti che saranno tradotti in delibere del Consiglio federale – entro il 30 aprile p.v. per poi attuare tali delibere dal mese di maggio p.v. – fermo restando quelli che saranno gli sviluppi dell’epidemia in atto.

In tale ottica, il Presidente Lai e la sua squadra di governo hanno individuato due tipi di intervento: a carattere generale riguardante tutte le Regioni italiane ed a carattere specifico per le aree geografiche che più sono state interessate dal fenomeno epidemiologico.

E’ inteso che ogni iniziativa dovrà essere compatibile con le risorse inserite nel Bilancio di previsione 2020 ovvero attraverso una rimodulazione degli stanziamenti.

IL VICE PRESIDENTE VICARIO

Dott. Flavio D’Ambrosi