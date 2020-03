Lettera aperta del VicePresidente D’Ambrosi alle ASD/SSD FPI

Lettera aperta alle nostre società

Cari amici,

stiamo vivendo un periodo di ansie e paure causate da un nemico invisibile. Molte Regioni dell’Italia sono funestate nel loro vivere quotidiano e purtroppo anche le nostre società affiliate stanno subendo un significativo disagio causato dai legittimi ed opportuni provvedimenti emanati dalle competenti Autorità.

La Federazione non può rimanere inerte di fronte a tale disagio ed il Presidente Lai con la sua squadra di governo, stanno individuando delle iniziative, anche di natura economica, che dovranno sostenere le società affiliate che risiedono nelle zone geografiche più duramente colpite.

Purtroppo, siamo stati costretti a rinviare il primo torneo nazionale dell’anno e forse dovremo rinviare anche il successivo. Anche le nostre Nazionali sono state costrette a partire con anticipo, rispetto alla data programmata, per evitare il rischio che il Paese ospitante il torneo di qualificazione potesse prendere provvedimenti restrittivi verso l’Italia e quindi non facesse gareggiare i nostri atleti.

Da autentici combattenti, come la nobile arte ci ha insegnato, noi non molliamo. La Federazione assisterà i suoi atleti, i suoi tesserati e le società affiliate a cui chiedo coraggio e determinazione. In questi momenti il DNA della nostra disciplina e la tenacia dei nostri tecnici sono le armi migliori per superare ogni crisi.

Nel prossimo Consiglio federale, studieremo tutte le iniziative opportune per sostenere la vostra attività sul territorio e prenderemo tutti i provvedimenti più opportuni affinché tale sostegno sia concreto e visibile al nostro movimento.

Mi dispiace constatare, ancora una volta, che qualcuno utilizzi, strumentalmente, situazioni di disagio causate da forza maggiore, per sovvertire la realtà e gettare fango. Inutile dire che tale comportamento è altamente disdicevole e dannoso per l’intero movimento.

Il Vice Presidente Vicario

Dott. Flavio D’Ambrosi.