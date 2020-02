Pugilato: Vinci una giornata con Alessia Mesiano e Giovanni DE Carolis

PARTECIPA AL CONCORSO ULIVETOPERILPUGILATO

Apre oggi il concorso fotografico #ULIVETOPERILPUGILATO, promosso da Acqua Uliveto in collaborazione con la Federazione Pugilistica Italiana. Il concorso avrà termine il 23 marzo 2020.

Solo con Acqua Uliveto puoi vincere un allenamento in compagnia dei campioni Alessia Mesiano e Giovanni De Carolis, più una consulenza nutrizionale con un medico sportivo!

Partecipare è semplicissimo:

• Scatta una foto che rappresenti la tua idea di sport in compagnia di una bottiglia di Acqua Uliveto

• Partecipa caricando la tua foto su www.pugilato.ulivetoperlosport.it

• Chiedi ai tuoi amici di votarti per arrivare tra i 10 migliori

• Vinci un allenamento di pugilato con i campioni!

Scarica il REGOLAMENTO completo su www.ulivetoperlosport.it