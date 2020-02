Il 21 Febbraio ad Asti Etinosa vs DeNovellis per il Titolo Italiano Medi – DIRETTA RAISPORT H 23 #ProBoxe

Il 21/2/2020 ad Asti, presso il Pala San Quirico sito in via Pietro Chiuminatti 30, avrà luogo una riunione il cui main event sarà il match per il Campionato d’Italia pesi medi (vacante): Etinosa OLIHA (10v) vs Carlo DE NOVELLIS (7v3s1p).

MATCH TRASMESSO IN DIRETTA RAISPORT A PARTIRE DALLE 23

L’evento, organizzato dalla Soc. Boxe Loreni in collaborazione con laFPI, ARTMEDIASPORT e la Skull Boxe Canavesana, avrà il seguente sottoclou:

Supermedi: Velasquez (2v) vs Ortiz (7v70s5p)

Medi: J. Nmomah (8v) vs Rizzi (1v2p1s)

Gallo: Zara vs Joksimovic (1v1s)

Leggeri: Picardi (7v) vs Vlajkov (5v3s1p)

Leggeri: Nourdine 10v5s) vs Cantillano (4v35s)

Leggeri: Valentino (8v1s) vs Maradiaga (8v5s1p)

