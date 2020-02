Gli Allievi del ‘Club la Sfida’ , ad Assisi in visita al Centro Federale Nazionale di Pugilato

Bella iniziativa degli allievi del ‘Club la Sfida’ ieri in visita al Centro Federale Nazionale Pugilato a Santa Maria degli Angeli ad Assisi sede della Italia Boxing Team e Museo Nazionale del Pugilato, che è sito nello stesso complesso.

Accompagnati dal Mastro spoletino Valentino Giacomelli , hanno assistito agli allenamenti della Nazionale Femminile . A fare gli onori di casa il tecnico Emanuele Renzini, e il pluri ed ex campione olimpico e del Mondo dei pesi Supermassimi Roberto Cammarelle.

Un breve e intenso pomeriggio trascorso tra segnali della cordialità e sopratutto della passione di tanti giovani, ragazzi e ragazze i quali si allenano tutti i giorni presso l’impianto spoletino in località Montarello.

Sul ring di Assisi anche la campionessa napoletana Irma Testa (Butterfly), la quale non ha lesinato di mostrasi in tutta la sua potenza negli scambi con il maestro Emanuele Renzini, poi strette di mani e selfie con tutti con gli allievi del Club spoletino.

Il clou del pomeriggio,la visita al Museo del Pugilato tra innumerevoli cimeli esposti e trofei dei grandi campioni , del passato. Accompagnati da Cammarelle , un full- immersion nel glorioso mondo della boxe italiana: tra foto, trofei , da Primo Carnera, Nino Benvenuti, al compianto Giovanni Parisi a Patrizio Oliva e tanti campioni che hanno fatto la storia della ‘Noble Art’.

Un lungo applauso , quando Cammarelle per ultimo si è soffermato alla bacheca dove all’interno sono custodite le tre medaglie olimpiche conquistate dall’ex pugile di Cinisello Balsamo: (bronzo 2004 Atene; Oro Pechino 2008; Argento Londra 2012 quest’ultima nel famoso match nella finale olimpica opposto al britannico Joshua , con i due Ori conquistati nei campionati del Mondo 2007 e 2009. Il ‘gigante buono’, con emozione ha raccontatola sua carriera, la passione e l’Amore verso la Boxe. Cammarelle non ha lesinato a complimentarsi con tutti i ragazzi e in particolare con il maestro spoletino Valentino Giacomelli per la visita al Centro Federale.