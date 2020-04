Pellegrini a Radio 24: “Sport non secondario, se si riprendono attività, riprendiamo anche noi atleti

“Lo sport è secondario rispetto alla salute, ma secondario a nient’altro, quando si potrà lo sport deve ripartire”. Lo ha detto al programma Tutti convocati su Radio 24 Federica Pellegrini, poco prima dell’inizio dell’asta benefica online da lei organizzata per aiutare l’ospedale “Papa Giovanni XXII” di Bergamo.

“Mentre preparavo quella valigia che doveva partire con i miei 59 cimeli un po’ mi tremavano le mani, ma è per una buona causa, volevo cercare di far del bene per questo periodo assurdo per noi italiani”. La Divina del nuoto italiano è intervenuta sul dibattito sulla ripartenza dello sport professionistico: ”Logico che la salute venga prima di tutto, è anche logico che in un pensiero di riapertura generale, lo sport debba essere considerato come un grande lavoro che serve alla Nazione. Mi spiace sentir parlare solo di calcio in questi giorni, il calcio porta soldi e mercato, – continua la divina a Radio 24 – ma esistono anche tutti gli altri sport. Ripeto, la salute prima di tutto, ma quando si ricomincia ad aprire determinate attività, una delle prime deve essere lo sport professionistico, almeno per atleti di interesse nazionale.”