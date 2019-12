Ufficiale: Guelfi Firenze, risolto il contratto con il coach Daniel Levy

Gli Estra Guelfi Firenze comunicano di aver rescisso consensualmente l’accordo che legava Coach Daniel Levy alla società gigliata.

La decisione, maturata dopo un lungo e disteso colloquio fra le parti, è il frutto della comune volontà di intraprendere altri percorsi dopo la presa di coscienza di una mancata sintonia su alcuni punti del programma.

La società, che sta già lavorando per individuare il nuovo HC del Senior team vicecampione d’Italia, coglie con la presente l’opportunità di ringraziare Coach Levy per l’impegno profuso ed augura allo stesso tutto il meglio per il prosieguo della sua carriera.

Matteo Angiolini