FITARCO – Chiuso il Centro Federale di Cantalupa

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO. Le decisioni del Consiglio Federale FITARCO: sospesa l’attività fino al 30 giugno; Eventi Federali slittati al 2021; Olimpici: chiuso il Centro Federale di Cantalupa (To). (nella foto il segretario generale Fitarco in videoconferenza)

Le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19 non fermano il lavoro della dirigenza FITARCO. Molto rilevanti le decisioni prese al termine di una videoconferenza: dalla sospensione dell’attività fino al 30 giugno, allo slittamento degli eventi federali al 2021, fino alla chiusura del Centro Federale di Cantalupa dove si allenavano gli Olimpici.

Si è svolta anche la riunione in videoconferenza con i Presidenti dei Comitati Regionali per trovare soluzioni relative al calendario gare e ai finanziamenti per la gestione del post emergenza. Riscontrati diversi furti nei campi di alcune Società.

All’esito della riunione straordinaria del Consiglio Federale tenutasi in videoconferenza, in ottemperanza alle direttive emanate dagli organi di Governo, la dirigenza Fitarco ha deliberato:

1) La sospensione delle attività agonistiche e non agonistiche fino al 30 giugno 2020

2) L’annullamento di tutte le Gare iscritte a Calendario Federale fino al 30 giugno 2020

3) L’annullamento di tutti gli eventi Federali previsti per l’anno 2020 di seguito specificati:

– Campionati Italiani di Società – Trento

– Trofeo Pinocchio Finale Nazionale – AbanoTerme (PD)

– Coppa Italia delle Regioni – Asti

– Campionati Italiani Tiro di Campagna – Abbadia San Salvatore (SI)

– Campionati Italiani Targa Para Archery – Grottaglie (TA)

– Campionati Italiani Targa – Bergamo

– Campionati Italiani 3D – Lago Laceno (AV)

– Coppa Italia Centri Giovanili – Castelfranco Emilia (MO)

Il protrarsi dell’emergenza Coronavirus ha quindi portato il Consiglio alla decisione di sospendere l’attività federale fino al 30 giugno. Per quanto concerne il calendario gare e in particolare gli Eventi Federali, quelli previsti nel 2020 sono stati posticipati tutti al 2021 e, di conseguenza, le candidature per l’organizzazione degli eventi del 2021 sono slittate all’anno 2022. Il Consiglio Federale si è anche impegnato a trovare le soluzioni per aiutare finanziariamente le Società e l’attività sul territorio colpite duramente dalla situazione, in accordo con i presidenti dei Comitati Regionali.

AZZURRI: CHIUSO IL CENTRO FEDERALE DI CANTALUPA

Infine, per quanto concerne l’attività della Nazionale Olimpica, anche il Centro Tecnico Federale di Cantalupa (To) è chiuso in seguito alle ultime disposizioni governative che prevedono la sospensione dell’attività anche da parte dei P.O. (Probabili Olimpici). Gli azzurri proseguiranno quindi un lavoro individuale in casa senza poter raggiungere il Centro finché non verranno date nuove disposizione dalle autorità preposte.