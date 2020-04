WWE WRESTLEMANIA 36: UNDERTAKER BATTE AJ STYLES NEL BONEYARD MATCH BRAUN STROWMAN È UNIVERSAL CHAMPION

STEPHANIE MCMAHON APRE LA SERATA

“MANDIAMO UN MESSAGGIO DI SPERANZA”. BECKY LYNCH ANCORA RAW WOMEN’S CHAMPION

OWENS VS ROLLINS, MATCH A 5 STELLE

STANOTTE LA SECONDA PARTE…

The Undertaker torna a vestire i panni dello storico personaggio dell’American Badass, sconfiggendo AJ Styles in un Boneyard Match. Così si conclude la prima delle due serate di WrestleMania 36, l’evento “Too big for just one night”. Intrattenimento allo stato puro dal Performance Center di Orlando, tutto condito dalla presenza del presentatore speciale, il 3 volte vincitore del Super Bowl Rob Gronkowski. Stanotte si va avanti, con la seconda parte dell’evento, a partire dall’1 sul WWE Network e in pay-per-view su Sky Primafila, che vedrà tra i protagonisti John Cena e Bray Wyatt in un Firefly Fun House Match.

(Becky Lynch)

Nella prima serata con 9 match importantissimi, arriva il primo titolo massimo per Braun Strowman, che diventa il nuovo Universal Champion battendo Goldberg. Prima dell’inizio dello show è apparsa Stephanie McMahon, vicepresidente esecutiva della WWE, con un messaggio per tutti: “Ogni WrestleMania è diversa l’una dall’altra, questa lo sarà ancora di più. Non ci saranno 80mila persone allo stadio come sempre, non ci sarà pubblico. Abbiamo deciso di andare comunque in onda in forma diversa per mandare un messaggio di speranza, determinazione e perseveranza per voi e le vostre famiglie. Prendetelo come un nostro modo per ringraziarvi”.

(Owens-Rollins)

A un anno di distanza dalla vittoria su Ronda Rousey a WrestleMania 35, Becky Lynch supera anche Shayna Baszler, proseguendo nel suo regno da record come Raw Women’s Champion. Una perla straordinaria il match fra Kevin Owens e Seth Rollins, con un volo meraviglioso dalla cima dello stage del “Prizefighter”, che ottiene il suo primo WrestleMania moment.

Qui sotto i risultati di tutti i match.

(Strowman-Goldberg)

Kick Off Match

Vincitore: Cesaro vs Drew Gulak

Women’s Tag Team Championship

Vincitrici: Alexa Bliss & Nikki Cross vs The Kabuki Warriors

Single Match

Vincitore: Elias vs King Corbin

Raw Women’s Championship

Vincitrice: Becky Lynch vs Shayna Baszler

Intercontinental Championship

Vincitore: Sami Zayn vs Daniel Bryan

SmackDown Tag Team Championship Ladder Match

Vincitore: John Morrison vs Kofi Kingston vs Jimmy Uso

No Disqualification Match

Vincitore: Kevin Owens vs Seth Rollins

Universal Championship

Vincitore: Braun Strowman vs Goldberg

Boneyard Match

Vincitore: Undertaker vs AJ Styles

(UndertakerAmericanBadass)