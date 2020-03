La CFL cancella la Global Combine di Toronto

Anche il Canada si ferma per l’emergenza sanitaria e annulla la Global Combine in programma a Toronto dal 26 al 28 marzo. Il messaggio di Randy Ambrosie, Commissioner della CFL e le parole di Lorenzo Dalle Piagge, unico atleta italiano ad essere stato selezionato per questo importante evento globale. (nella foto di Giulio Busi, Lorenzo dalle Piagge)

Con la dichiarazione dello stato di Pandemia ad opera dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, tutto il mondo si sta preparando ad affrontare l’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, il coronavirus che tanto duramente sta colpendo il nostro Paese. Ieri sera, con un accorato messaggio e-mail, Randy Ambrosie, Commissioner della Canadian Football League, ci ha comunicato la decisione di cancellare la Global Combine, in programma a Toronto dal 26 al 28 marzo p.v.

“La situazione relativa alla pandemia da coronavirus sta cambiando non quotidianamente bensì di ora in ora e, malgrado il nostro ottimismo e le nostre speranze di riuscire a procedere come programmato, siamo costretti a cancellare l’evento. Anche se non è certo stata una decisione piacevole, in qualche modo non è stata difficile: la salute e la sicurezza dei nostri giocatori e dei nuovi prospetti, dei tifosi, dello staff e di tutti gli appassionati di football in nel mondo devono venire prima. Voglio tuttavia sottolineare chiaramente che con questo la CFL non intende venire meno agli impegni presi con la IAGF – l’International Alliance of Gridiron Football di cui fa parte anche l’Italia – e a quello di far crescere la comunità globale del football americano. Faremo tutto ciò che sarà possibile per supportare le nostre squadre perché possano valutare i vostri atleti sulla base delle informazioni già disponibili e per aiutare i vostri giocatori ad inseguire il sogno di giocare nella nostra Lega. Stiamo semplicemente imponendo una pausa, proprio come sta giustamente facendo gran parte del mondo, per garantire che salute e sicurezza restino prioritarie”.

La CFL non ha cancellato solo la Global Combine, bensì tutti gli eventi di scouting previsti a livello regionale nel mese di marzo. Al momento, dunque, la valutazione necessaria ai fini dei due Draft previsti (Global Draft del 16 aprile relativo ai giocatori ‘Global’ e National Draft del 30 aprile) avverrà tramite i dati e i filmati raccolti in questi mesi. Per l’Italia e Lorenzo Dalle Piagge, unico italiano invitato a Toronto per la Global Combine, significa quindi dipendere da quanto fatto lo scorso 26 gennaio a Firenze, nel corso della Combine italiana.

“xxx”.

Non era certo così che speravamo andasse a finire, ma siamo certi che gli ottimi risultati ottenuti da Lorenzo a Firenze costituiranno il miglior biglietto da visita che il football italiano possa mai avere in Canada.

Stay tuned!