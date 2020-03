Ippodromo Capannelle: manifestazioni sospese per Coronavirus

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 che determina misure per il contenimento del contagio da COVID 19, si prevede il proseguo sia delle attività di corse, sia di attività di allenamento con la limitazione dello svolgimento a porte chiuse, come previsto all’Art.1 lettera C del citato dpcm.Restiamo in attesa che il Ministero emani le modalità tecniche di gestione per l’organizzazione delle giornate di corse.

Invieremo alla Prefettura competente nelle modalità previste, la comunicazione dello svolgimento delle prossime giornate di corse a porte chiuse.