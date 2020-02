Il Weekend a Capannelle – sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo

Sabato 29 febbraio- Corse al Trotto Belle corse per il sabato di trotto a Capannelle nel giorno “bisesto”. In particolare merita attenzione il “centrale”, di nome e di fatto visto che è stato inserito alla quarta corsa. Si tratta di una prova per anziani di ottima categoria con alcune presenze anche di stampo “classico” come quella di Zima Jet che non vince, è vero, da oltre 12 mesi, ma che ha frequentato categorie importanti, compresa qualche prova di gruppo, e che sembra avere a disposizione un’occasione interessante quantunque opposta ad avversari veloci e in forma come ad esempio Vanguardia e lo sferrato Veantur, o magari anche la solida Una Bella Gar.

Nella prova dedicata ai tre anni attenzione al tandem Zanetti-Farolfi che presenta l’importata francese How Deep Ferm, reduce da una bella suite di risultati. Lo stesso team potrebbe essere protagonista anche nella terza corsa conAntelope Gar, mentre un altro buon punto di riferimento per gli scommettitori dovrebbe venire dalla corsa gentlemen posta in apertura di programma nella quale Leonardo Vastano si gioca una bella chance con Albareta Cla. Zafferano Jet, Ute di Meletro e Gianluca Boko le altre idee di giornata.

Domenica 1 marzo

Corse al Galoppo

Inizia ufficialmente la primavera ippica. Accade ogni anno quando la pista in erba di Capannelle, il leggendario anello dove si disputano le corse classiche, riapre le sue ideali porte.

Domenica il turf italiano saluta l’inverno ed inizia ancora una volta a sognare. Derby, Parioli, Regina Elena, Presidente della Repubblica, le prove riservate ai purosangue Arabi, solo alcune delle grandi corse che scandiranno la stagione fino al due giugno tradizionale e spettacolare pomeriggio di congedo.

Ogni domenica, ogni festività sarà degnamente celebrata tecnicamente e gli appassionati non si pentiranno certo di aver trascorso un pomeriggio all’ippodromo. Non mancheranno poi le occasioni per integrare le giornate di corse con altri eventi. Prima domenica sull’erba dunque e cinque volte subito in azione la pista grande di cui si cominciava a sentire la mancanza, la sesta corsa sarà sulla comunque preziosa pista all weather.

Una la condizionata, due le maiden divise per sesso, tre gli handicap, ecco il programma già interessante, eccome, della prima festività.

Il premio Optional è una delle corse più antiche del nostro calendario ed ha una sua storia: un tempo i pesi dei tre anni protagonisti, fino alla fine degli anni 60, erano gli stessi della classifica finale della carriera dei due anni e per questo la corsa era molto attesa anche come controprova di quelle valutazioni. L’ippica moderna ha cancellato questa tradizione e dagli anni 70 l’Optional è una perizia confezionata ad hoc in base ai soli iscritti alla corsa.

E’ stato un consistente Hp che dava il via alla stagione e poi pian piano ha perduto questa valenza ma non un certo fascino. A vincerlo negli ultimi anni sono stati cavalli di buon livello ma non classici ma nel suo passato questa corsa ha visto transitare al secondo posto un campione come Sumati che, successivamente, in autunno, fu capace di siglare il jockey club milanese. Tutti sul miglio e in otto questa volta: Fog in the Desert con 61,5 apre la scala seguito da Rock Tango, Zia Rosa, Power Chic, Zona D’Ombra, Degmar, The Race e Lacrima di Marzo.

Non solo Optional ovviamente ma anche una condizionata super, quasi una listed , per confermare la valenza della stagione che inizia. Anziani sul miglio e che protagonisti: Villabate che ama Roma, Pensiero d’Amore anche lui bene a capannelle, come Fulminix o Frozen Joken. Quattro cavalli da pattern indiscutibilmente cui si aggiungono gli ottimi Mixology, Black Horus, Mr Sandman e Sarban. Affollate le due maiden entrambe sul miglio, una per maschi con 13 al via e l’altra per femmine con nove in gabbia.

Un bel segnale come quello dato dalla immancabile presenza di una corsa tris, questa volta la TQQ che chiude la giornata (distanze complessive da 1400 a 2000). In 13 anziani sui 1400 della pista all weather con binocoli puntati in particolare su Rock of Sprint, Triticum Vulgare, Il Moro, Lady of Fire, La Principala e il peso leggero Sciagurata.

La TQQ sarà preceduta da un’altra corsa tris, è stata scelta la maiden per i maschi con ben 13 al via sul miglio nel segno di notevole incertezza e con in luce Amaranto, Galpo e Spygate. Naturalmente tutte le strutture di conforto di capannelle saranno in funzione a cominciare dalla Terrazza Derby, da sempre elegante crogiolo e punto di incontro per gli operatori del settore. Tre mesi di grande ippica: buon divertimento!

