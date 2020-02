Tiro con l’Arco: 6° Italian Challenge.I vincitori della sesta edizione

Andreoli-Musolesi, Ret-Ibba e Braglia-Lorenzi sono le tre coppie vincitrice dell’Italian Challenge di Rimini nelle divisioni arco olimpico, compound e arco nudo. Primato mondiale sulle 60 frecce arco nudo per Cinzia Noziglia. Domani il via ai Tricolori Indoor di Rimini. (foto: Federico Musolesi e Tatiana Andreoli oro arco olimpico)

Cala il sipario sull’Italian Challenge di Rimini con la sesta edizione che verrà ricordata per il record di arcieri iscritti, 520, e una linea da tiro da 131 bersagli. Al termine di una lunga giornata di gare nei padiglioni B5 e D5 della Fiera di Rimini vincono l’oro le coppie formata da Tatiana Andreoli e Federico Musolesi nel ricurvo, Sara Ret e Fabio Ibba nel compound, Daniele Braglia e Marilena Lorenzi nell’arco nudo. In questa divisione da rilevare il nuovo record del mondo – in attesa di omologazione – sulle 60 frecce di Cinzia Noziglia che totalizza il punteggio di 538.

Daniele Braglia e Marilena Lorenzi oro arco nudo

Domani e domenica, nello stesso teatro del Challenge, andranno in scena i Campionati Italiani Indoor trasmessi in diretta da YouArco, canale ufficiale Youtube della FITARCO.

I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO – Grandissima prestazione e medaglia d’oro per la coppia della Nazionale composta da Tatiana Andreoli e Federico Musolesi che, al termine di un percorso perfetto, vincono 6-0 la finale contro i campioni in carica Chiara Rebagliati e Marco Morello. “Siamo molto soddisfatti di tutta questa giornata” dicono i due vincitori che in qualifica hanno superato entrambi per la prima volta i 590 punti segnano il loro record personale (rispettivamente 593 e 591)

Il bronzo va invece alla coppia Francesco Gregori e Aiko Rolando che battono 6-0 Ginevra Landi e Federico Fabrizzi, in una gara tutta tra arcieri della Nazionale Giovanile.

Fabio Ibba e Laura Ret oro Compound

I RISULTATI DEL COMPOUND – Vittoria all’ultima freccia nel compound per Sara Ret e Fabio Ibba che battono in finale Elia Fregnan ed Elisa Roner 155-154, nell’ennesima sfida tutta azzurra di questo Italian Challenge. I due festeggiano così la vittoria: “siamo emozionati e stanchi, l’anno scorso siamo arrivati secondi, ma non ci aspettavamo di vincere oggi”.

Bellissima anche la sfida per il bronzo in cui Elisa Bazzichetto e Valentino De Angeli battono allo shoot off 152-152 (19*-19) Cristian Pauletto e Martina Serafini.

I RISULTATI DELL’ARCO NUDO – Nell’arco nudo la vittoria va alla coppia formata da Daniele Braglia e Marilena Lorenzi al termine di una sfida molto equilibrata contro Vito Mecca e Angela Padovani che si conclude 5-3, dopo una lunga valutazione da parte del giudice di gara delle ultime frecce. Finisce 6-2 la finale per il bronzo con Isabella Salmoirago e Cristian Trolese a battere Floriana Campeggi ed Eros Turchi.

NEL WEEKEND I TRICOLORI INDOOR – Domani, sabato, alla Fiera di Rimini inizieranno i Campionati Italiani Indoor con le 60 frecce di qualifica sia al mattino che al pomeriggio delle divisioni arco olimpico, compound e arco nudo che assegneranno i titoli di classe e definiranno i tabelloni delle eliminatori. Domenica lunga giornata di scontri diretti con al mattino le sfide che porteranno alle finali per i Tricolori assoluti a squadre e individuali. YouArco, canale ufficiale Youtube della FITARCO, seguirà tutte le frecce dei Campionati in diretta streaming mentre una sintesi delle finali andrà in onda nei prossimi giorni su RaiSport.