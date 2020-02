Italia Polo Challenge – Cortina 2020: sfilata e presentazione delle squadre

Entra nel vivo l’atteso appuntamento di Cortina d’Ampezzo con il polo sulla neve. Ricca anteprima del match – che si disputerà sabato 22 febbraio a Fiames a partire dalle ore 18.30 – sono infatti la presentazione dell’evento e la sfilata a cavallo delle squadre previste venerdì 21 febbraio a Cortina.

Ph. Equi-Equipe

Primo momento ufficiale sarà la presentazione alla stampa in mattinata (ore 11:30) presso la Sala Consiliare del Comune ampezzano, mentre i cavalli sfileranno in Corso Italia domani pomeriggio (ore 18:00).

Una sfilata questa della quale si parla già da giorni suscitando la curiosità dei tantissimi turisti, e che annuncerà in maniera originale la partita del giorno successivo tra due qualificati polo team U.S. Polo Assn./I Profumi del Marmo e Kep/Safe Riding pronti per affrontarsi, per la prima volta, in una partita di polo sulla neve sotto la luce dei riflettori.

Il polo e Cortina d’Ampezzo, un legame di lunga data

Grazie alla Federazione Italiana Sport Equestri, al Comune di Cortina d’Ampezzo e Italia Polo Challenge, la spettacolare disciplina del polo torna dopo sei anni nella Perla delle Dolomiti riallacciando così un legame partito molti anni orsono.



Era infatti il 1989 quando a Cortina, sul lago di Landro, furono organizzate le prime partite di un torneo diventato poi un ‘must’. Dopo molte edizioni disputate sulla superficie ghiacciata del lago di Misurina, nel 2013 e 2014 il Polo sulla neve ha poi avuto gli impianti di Fiames come palcoscenico.



Il campo gara di Fiames

Intanto a Fiames è stata completata la preparazione del fondo innevato, curato dalla Snow Stadium con i gatti delle nevi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Cortina d’Ampezzo. Un fondo perfetto, testato nella serata di oggi, giovedì, che da piena garanzia per lo svolgimento e la sicurezza di giocatori e cavalli arrivati. I pregiato polo-pony sono già da ieri a Socol all’interno di una scuderia prefabbricata, messa a disposizione grazie alla collaborazione con le Regole d’Ampezzo.





LE SQUADRE

U.S. POLO ASSN. / I PROFUMI DEL MARMO POLO TEAM

Alessandro BARNABA – ITA – hp 0

Adolfo CASABAL – ARG – hp 4

Nicolas ROBERTS – ARG – hp 4



KEP ITALIA / SAFE RIDING POLO TEAM

Stefano GIANSANTI – ITA – hc 0

Jamie LE HARDY – GBR – hc 4

Patricio RATTAGAN – ARG – hc 4

IL PROGRAMMA

Venerdì 21 febbraio 2020 – Cortina d’Ampezzo

18.00 Sfilata delle squadre a cavallo in Corso Italia

18.30 Presentazione delle squadre alla Conchiglia di Piazza A. Dibona

19.30 Cocktail presso l’Hotel de la Poste *