Pesi: Roma 2020 WWCUP: 3 argenti per Alessia Durante!

L’ultima Azzurra in gara fa arrivare il bottino italiano a 14 medaglie. Quarta giornata di gare alla “Roma 2020 Weightlifting World Cup”, la Coppa del Mondo di Pesistica in corso ad Ostia (RM), e nuove medaglie Azzurre: Alessia Durante conquista 3 argenti nella categoria 71 kg e fa salire dunque a 14 medaglie il bottino italiano in questa spedizione.

Il primo gradino del podio va alla statunitense Meredith Alwine che ha dominato dal primo all’ultimo istante, facendo gara a parte: per lei 237 kg di totale, frutto di uno strappo a 103 e uno slancio a 134. Migliora di 4 kg il suo ‘best personal’ Alessia Durante, seconda con un totale di 210 kg (95 + 115). Terza piazza per la filippina Kristel Macrohon con 209 kg (94+115).

Le dichiarazioni:

Alessia Durante – Categoria 71 kg

“Sono contentissima perché sono riuscita a vincere tre argenti internazionali per di più sul palcoscenico romano. Anche se non ho gareggiato nella mia categoria ho fatto una bella gara, migliorando il mio miglior risultato internazionale. Peccato per l’ultima alzata in cui mi si è slacciata la cinta e non sono riuscita a sollevare i 120 che mi ero prefissa; peccato perché ce li ho”. Alessia guarda con grande ottimismo e determinazione al futuro e lancia il guanto di sfida all’americana Alwine, oggi distante ben 27 kg: “Oggi è stata imprendibile ma chissà che domani non ce la giocheremo”.

Sebastiano Corbu – Direttore Tecnico Nazionale Italiana Pesistica Olimpica

“Sono contento dei risultati dei ragazzi: con Mirko Zanni abbiamo confermato di esserci e con Nino Pizzolato, dopo il fuori gara in Qatar, abbiamo invece messo in cascina una gara silver determinante per la qualificazione. Bene anche Giorgia Bordignon che è riuscita a mettere a distanza le inglesi, fattore importante per quota continentale per Tokyo 2020. Ora già pensiamo ai prossimi appuntamenti: tra un mese abbiamo un’altra coppa del Mondo a Malta, in cui porteremo solo gli atleti che necessitano di punti e poi gli Europei di Mosca ad aprile. Questa è l’ultima gara del terzo semestre di qualificazione olimpica ed essendo una gara di categoria ‘gold’, darà gli ultimi e fondamentali punti per il ranking”.

Antonio Urso – Presidente FIPE

“Questa Coppa del Mondo giocata in casa è andata molto bene per gli Azzurri. Eravamo certi che i ragazzi potessero fare cose importanti: non solo le hanno fatte bene ma abbiamo margine di miglioramento. Ancora c’è la possibilità che 5 atleti si possano qualificare per Tokyo e incrociamo le dita per questo.

La “Roma 2020 Weightlifting World Cup” è stata un successo, l’edizione con il maggior numero di atleti e Nazioni, l’unica in grado di coprire 5 Continenti. Qui si stanno chiudendo le ultime posizioni per Tokyo 2020, con risultati tecnici eccellenti. Sono molto soddisfatto”

Il medagliere Azzurro

3 ori Mirko Zanni

3 ori Nino Pizzolato

3 argenti Alessia Durante

1 argento Grazia Alemanno

2 bronzi Giorgia Bordignon

1 bronzo Salvatore Esposito

1 bronzo Mirko Scarantino

6 ori – 4 argenti – 4 bronzi

