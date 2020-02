33° Campionati Italiano Indoor Para-Archery Palermo, 31 gennaio / 1-2 febbraio 2020

Le stelle azzurre a Palermo. Sabato 1 e domenica 2 febbraio a Palermo il primo appuntamento con il calendario federale 2020: i Campionati Italiani Para-Archery Indoor con tutti i migliori arcieri della nazionale che si stanno preparando in vista di Tokyo 2020. Foto: La finale W1 maschile con Salavtore Demetrico al tiro, autore del record del mondo ai Tricolori Indoor del 2019.

Lo scorso anno agli indoor furono realizzati due primati mondiali ad opera degli arcieri siciliani, vincitori anche dei titoli italiani assoluti, Salvatore Demetrico e Maria Andrea Virgilio.

Domani mattina, alle ore 11:45, la presentazione della competizione presso l’Hotel San Paolo Palace (Via Messine Marine, 91) alla presenza del Presidente FITARCO Mario Scarzella e del CT della Nazionale Para-Archery Guglielmo Fuchsova, che è anche il presidente della società organizzatrice, la Dyamond Archery Palermo.

I Campionati Italiani Indoor Para-Archery tornano al PalaOreto di Palermo. Dopo l’edizione del 2018, sarà di nuovo il capoluogo siciliano ad ospitare la più importante competizione paralimpica al chiuso del calendario nazionale. Sabato 1 e domenica 2 febbraio i migliori atleti del settore si sfideranno per il primo titolo italiano della stagione 2020.

La manifestazione vedrà sulla linea di tiro gli atleti della Nazionale che, dopo questo esordio tricolore, partiranno alla volta di Dubai per gareggiare nella prima competizione all’aperto della stagione.

Nel mirino degli azzurri, naturalmente, ci sono i Giochi Paralimpici di Tokyo che avranno come tappe intermedie gli Europei di Olbia dal 18 al 26 aprile e poi dal 15 al 21 giugno la gara internazionale di Nove Mesto (Cze): in entrambe le circostanze la Nazionale italiana avrà la possibilità di rimpinguare i 7 pass già ottenuti lo scorso anno ai Mondiali in Olanda.

La siciliana Maria Andrea Virgilio vincitrice del 2019 e autrocie del record Mondiali Indoor sulle 60 frecce.

I CAMPIONI USCENTI E GLI AZZURRI A PALERMO

Parata di stelle quindi in arrivo a Palermo. Nell’arco olimpico scatta la caccia a Fabio Tomasulo (GSPD), campione nelle ultime due edizioni della competizione. Già iscritti anche il secondo e il terzo della passata edizione, Alessandro Erario (Arcieri Dello Jonio) e Giuseppe Verzini (Arcieri Cormòns), da segnalare anche la presenza di Giulio Genovese (Dyamond Archery Palermo), Stefano Travisani (Fiamme Azzurre) e Roberto Airoldi (Arcieri Cameri), tutti nel giro della Nazionale.

In Sicilia arriveranno anche tutte le azzurre con Elisabetta Mijno (Fiamme Azzurre), campionessa in carica, pronta a resistere agli assalti di Vincenza Petrilli (Aida Sezione Tiro Con L’arco) che l’anno scorso si arrese solo in finale. Pronte alla sfida anche Veronica Floreno (Dyamond Archery Palermo) e Kimberly Scuderia (Arco Club Gela), titolari con la Mijno agli scorsi Mondiali.

Nel compound non possono mancare Alberto Simonelli (Fiamme Azzurre), supercampione e detentore del titolo, Giampaolo Cancelli (Arcieri D.L.F. Voghera), secondo l’anno scorso e poi i due finalisti per il bronzo del 2019: Paolo De Venuto (Frecce Azzurre) e Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi).

Nel femminile sarà sfida tutta azzurra con la vincitrice del 2019 Maria Andrea Virgilio (Dyamond Archery Palermo) che con ogni probabilità dovrà sfidare nei momenti decisivi del campionato le compagne di squadra in Nazionale Eleonora Sarti (Fiamme Azzurre) e Giulia Pesci (Arcieri Ardivestra). La Virgilio, atleta trapanese che gioca con la maglia della società organizzatrice, lo scorso anno aveva realizzato il primato mondiale sulle 60 frecce di qualifica con 572 punti, superato lo scorso dicembre al Roma Archery Trophy dalla brasiliana Jane Karla Gogel arrivata a quota 576.

Anche nel W1 ci sarà tutto il meglio del panorama nazionale con il campione italiano 2018 e 2019 Salvatore Demetrico (Dyamond Archery Palermo) che proverà a calare il tris dopo aver realizzato lo scorso anno il record mondiale sulle 60 frecce con 578 punti Ad insidiarlo i compagni di Nazionale Fabio Luca Azzolini (Arcieri Montale), Daniele Cassiani (Arcieri della Signoria) e Gabriele Ferrandi (Arcieri Ardivestra). Nel femminile ci sarà Asia Pellizzari (Arcieri del Castello).

Tra i Visually Impaired difenderà il titolo dello scorso anno tra i V.I. 2/3 Daniele Piran (Arco Club Bolzano Vicentino), mentre non potrà essere presente l’azzurro campione uscente Matteo Panariello (Arcieri Livornesi).

IL PROGRAMMA

Venerdì 31 gennaio, alle ore 11:45, ci sarà la presentazione del Campionato presso l’Hotel San Paolo Palace (Via Messine Marine, 91) e successivamente, nello stesso luogo, cominceranno le operazioni di accreditamento e le classificazioni mediche, mentre nella serata, dopo le ore 19,00, ci sarà la cerimonia di apertura del Campionato.

Sabato 1 febbraio la competizione prenderà il via con le 60 frecce di Ranking Round che assegnano i titoli di classe e definiscono il tabellone degli scontri diretti.

Domenica 2 febbraio si chiude con i match per il titolo italiano assoluto che verranno seguiti in diretta su YouArco, il canale youtube della Federazione Italiana Tiro con l’Arco.

Una sintesi delle finali verrà trasmessa nei giorni successivi da Rai Sport.