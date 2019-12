Pesi: Bordignon d’argento a Doha, giornata no per Pizzolato e Alemanno

Oro di strappo e bronzo nello slancio per l’Azzurra, Giornata in chiaroscuro a Doha, dove è in corso la sesta edizione dell’International Cup del Quatar. Giorgia Bordignon, impegnata nella categoria 64 kg, conquista un importante argento di totale con 221 kg; l’atleta delle Fiamme Azzurre ha ottenuto un oro di strappo con 100 kg e un bronzo di slancio con 121 kg. Davanti a lei con 229 kg di totale, la sollevatrice nordcoreana Choe Hyo-sim, vincitrice di una medaglia d’argento ai Giochi olimpici estivi di Rio de Janeiro 2016. Terza piazza per l’indiana Rakhi Halder con 218 kg.

La giornata nel Qatar era iniziata con la gara di Grazia Alemanno nella 59 kg, ma l’Azzurra, dopo il quinto posto di strappo a 93 kg, era inita fuori gara ello slancio.

L’avventura Azzurra in Qatar termina con un’altra gara ‘no’, quella di Nino Pizzolato, nella 81 kg. L’Azzurro, dopo 3 nulli nello strappo a 160 e 161 kg, finisce infatti fuori gara. Verrà presto l’occasione di rifarsi per gli Azzurri nel prossimo appuntamento internazionale, che sarà a Roma dal 27 al 31 gennaio 2020. L’Italia infatti ospiterà il primo appuntamento dell’anno olimpico, una Coppa del Mondo di categoria Silver, dove saranno in palio punti importanti per Tokyo 2020. Appuntamento al PalaPellicone di Ostia Lido (RM) dal 27 al 31 gennaio.