E’ morto Giuseppe Gazzoni, presidente onorario del Bologna

È morto a 84 anni Giuseppe Gazzoni Frascara, imprenditore e proprietario del Bologna Calcio dal 1993 al 2005. Nato a Torino nel 1935, laureato in Farmacia a Bologna e in Economia e commercio a Oxford, portò al successo l’azienda alimentare di famiglia

Nei primi anni Novanta rilevò il Bologna con alcuni soci, che poi uscirono lasciandogli la proprietà. Il periodo della sua presidenza è ricordato come uno dei migliori nella storia recente del Bologna, squadra che portò dalla Serie C a una stabile presenza in Serie A grazie anche agli acquisti di giocatori come Roberto Baggio, Giuseppe Signori e Julio Cruz.