Inzaghi viaggia a 2,46 punti per match. Ma c’è chi ha fatto meglio….

In attesa dell’esordio di Filippini sulla panchina del Livorno in qualità di head coach e di Occhiuzzi con lo stesso ruolo su quella del Cosenza ammontano a 32 gli allenatori che hanno affrontato almeno un match della cadetteria 2019/2020. È quanto emerge da uno studio sulle panchine della Serie B svolto da FootStats.it, realtà specializzata in statistiche del calcio italiano e non solo.

I CLUB

Cinque società hanno affidato i loro tesserati a 3 differenti allenatori.

L’Ascoli a Palo Zanetti, Guillermo Abascal (che tornerà a guidare i bianconeri in caso di ripartenza), Roberto Stellone. Il Cosenza a Piero Braglia, Giuseppe Pillon, Roberto Occhiuzzi. La Cremonese a Massimo Rastelli (dalla prima alla settima e dalla 20esima alla 27esima giornata, ad esclusione del 25esimo turno ancora da recuperare), Marco Baroni e Pierpaolo Bisoli. L’Empoli a Cristian Bucchi, Roberto Muzzi e Pasquale Marino. Infine il Livorno a Roberto Breda (dalla prima alla 15esima e dalla 23esima alla 28esima giornata), Paolo Tramezzani e Antonio Filippini.

Cambio sul ponte di comando anche per ChievoVerona, Perugia, Pescara e Trapani.

Mentre sono ben 11 i club che non hanno effettuato sostituzioni nello staff tecnico: Benevento, Cittadella, Crotone, Frosinone, Juve Stabia, Pisa, Pordenone, Salernitana, Spezia, Venezia e Virtus Entella.

I MISTER

Ordinando i mister per media punti/match troviamo Abascal e Bisoli davanti a tutti gli altri colleghi. Entrambi hanno preparato esclusivamente una partita conquistando tutti i punti in palio. Alle spalle di questa coppia ecco Inzaghi con un dato pari a 2,46 e Marino con un valore di 2,28.

Sette i tecnici che hanno raccolto meno di un punto per ogni match disputato: Braglia 0,86; Baldini 0,81; Pillon 0,80; Muzzi 0,77; Breda 0,76; Stellone 0,40; Tramezzani 0,28.

LE CLASSIFICHE*

Ascoli 3 allenatori incaricati

Cosenza 3

Cremonese 3

Empoli 3

Livorno 3

ChievoVerona 2

Perugia 2

Pescara 2

Trapani 2

Benevento 1

Cittadella 1

Crotone 1

Frosinone 1

Juve Stabia 1

Pisa 1

Pordenone 1

Salernitana 1

Spezia 1

Venezia 1

Virtus Entella 1

Abascal 3,00 punti/match

Bisoli 3,00

Inzaghi 2,46

Marino 2,28

Aglietti 2,00

Stroppa 1,75

Nesta 1,67

Tesser 1,60

Italiano 1,57

Venturato 1,53

Ventura 1,50

Marcolini 1,42

Oddo 1,42

Bucchi 1,41

Boscaglia 1,35

Zauri 1,30

Zanetti 1,28

Caserta 1,28

D’Angelo 1,28

Dionisi 1,14

Legrottaglie 1,12

Rastelli 1,06

Baroni 1,00

Cosmi 1,00

Castori 1,00

Braglia 0,86

Baldini 0,81

Pillon 0,80

Muzzi 0,77

Breda 0,76

Stellone 0,40

Tramezzani 0,28

* Metodologia di lavoro per la classifica con la media: conteggiati punti e presenze nel ruolo di head coach (anche in caso di squalifica e sostituzione in panchina da parte dell’allenatore in seconda o altra figura dello staff tecnico).

Valore con arrotondamento per difetto.

