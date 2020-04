Mercato- presidente della Fiorentina Rocco  Commisso, a Radio 24: “Renzi dice Chiesa all’Inter? Pensi alla politica, io penso al calcio”

“Renzi avrebbe detto che Chiesa va all’Inter? Se non lo so io come fa a saperlo lui. I politici pensino alla politica, è un gran tifoso della Fiorentina, un amico, ma ho detto un anno fa che Chiesa sarebbe rimasto qua, ho mantenuto la promessa”.

Parola del presidente della Fiorentina Rocco Commisso che in diretta con Tutti convocati su Radio 24 parla del futuro del gioiellino Viola e dei suoi calciatori: “Io sono convinto che i nostri calciatori vogliano restare qua, ora non ho potuto fare rinnovi e parlare con loro. Non ho potuto incontrare Chiesa nell’ultimo mese e non si può trattare al telefono un caso così”.