Quanti autogol a favore servono per salire dalla serie B alla A?

Roma, 6 aprile 2020 – Escludendo play-off e play-out, negli ultimi cinque anni di cadetteria sono state marcate 107 autoreti, col torneo 2019/2020 che già registra un valore superiore a quelli delle annate 2018/2019, 2016/2017, infine, 2015/2016. È quanto emerge da una ricerca svolta da FootStats.it, realtà specializzata in statistiche del calcio italiano ma non solo.

PRIMA DELLA SOSTA

Ammontano a 21 gli autogol segnati nella cadetteria 2019/2020. Li hanno prodotti 21 calciatori differenti e appartenenti a 12 distinte società.

Pescara e Trapani sono i club in vetta a questa singolare graduatoria, entrambi con 3 centri nella porta sbagliata. Mentre sono 8 le squadre ferme a quota zero: Cosenza, Cremonese, Frosinone, Perugia, Pordenone, Spezia, Venezia, Virtus Entella.

La classifica generale:

Pescara, Trapani 3

Ascoli, Cittadella, Crotone, Livorno, Pisa 2

Benevento, ChievoVerona, Empoli, Juve Stabia, Salernitana 1

Cosenza, Cremonese, Frosinone, Perugia, Pordenone, Spezia, Venezia, Virtus Entella 0

Ovviamente da un autogol c’è sempre chi trae un vantaggio, effimero o decisivo per l’esito di un match. La Virtus Entella capeggia questo elenco con 3 autoreti propiziate. Alle sue spalle un nutrito gruppetto a quota 2: Ascoli, Crotone, Pordenone, Salernitana, Venezia.

Ancora ai nastri di partenza ChievoVerona, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Perugia e Pescara.

La classifica completa:

Virtus Entella 3

Ascoli, Crotone, Pordenone, Salernitana, Venezia 2

Benevento, Cittadella, Empoli, Juve Stabia, Livorno, Pisa, Spezia, Trapani 1

ChievoVerona, Cosenza, Cremonese, Frosinone, Perugia, Pescara 0

Da sottolineare come, sempre dalla stagione 2015/2016 in poi, 11 delle dodici squadre promosse in Serie A abbiano fruito almeno di un’autorete. L’unica, al momento in cui scriviamo, ad essere salita di categoria con lo zero alla voce autogol a favore, risulta il Crotone stagione 2015/2016.

Nel dettaglio:

2018/2019: Brescia 3, Lecce 1, Hellas Verona 1.

2017/2018: Empoli 2, Parma 2, Frosinone 2.

2016/2017: Spal 1, Hellas Verona 1, Benevento 1.

2015/2016: Cagliari 2, Crotone 0, Pescara 1.

GLI ULTIMI CINQUE CAMPIONATI

La stagione, fra quelle da noi prese in considerazione, col valore più alto è la 2017/218: 28 autogol da altrettanti tesserati di 15 differenti club. A questo primato contribuirono i 4 centri del Frosinone (valore top in una singola stagione, al pari di quello fatto registrare dal Crotone 2018/2019), oltre ai 3 rispettivamente di Bari e Salernitana.

Nel dettaglio:

2015/2016, 19 autogol da 18 giocatori di 14 club differenti

2016/2017, 20 autogol da 20 giocatori di 15 club differenti

2017/2018, 28 autogol da 28 giocatori di 15 club differenti

2018/2019, 19 autogol da 18 giocatori di 12 club differenti

2019/2020, 21 autogol da 21 giocatori di 12 club differenti

I BILANCI TOTALI

Sono 41 le società che hanno disputato almeno un campionato di Serie B dal 2015/2016. Confrontarle fra loro, saltando da una stagione all’altra, è pertanto complicato. Anche perché la competizione ha visto scendere sui campi da gioco prima 22 compagini, poi 19, quindi, da quest’anno, 20.

Sommando tuttavia i dati di ogni singola squadra, annata dopo annata, scopriamo che…

È l’Ascoli la squadra che ha incassato il maggior numero di autogol, 8. Seguono il Brescia, oggi in Serie A, e il Crotone con 7.

La matricola Pordenone non ha ancora contribuito negativamente a questa statistica.

Al Brescia spetta anche la vetta della classifica per autoreti propiziate, 8, davanti a Cesena, oggi in serie C, con 7 e al Venezia con 6.

I giocatori dello Spezia non beffano il proprio portiere da 3 stagioni.

A proposito di Aquilotti… delle quattro società, invece, sempre presenti nelle nostre tabelle (con Ascoli, Perugia, Salernitana), quella ligure risulta la più virtuosa (Ascoli 8, Perugia e Salernitana 6, Spezia 4 segnature contro), ma anche quella che ha tratto il minor beneficio dagli errori degli avversari (Ascoli, Perugia, Salernitana 4, Spezia 2 segnature pro).

Concludiamo sottraendo dagli autogol a vantaggio quelli a svantaggio.

I bilanci migliori sono di: Cesena +5, Venezia +5, Palermo +3.

Quelli peggiori di: Crotone -5, Pescara -4, Ascoli -4.

Di seguito: tabella totali autogol favore/sfavore e bilancio; tabella autogol subiti per stagione; tabella autogol propiziati per stagione.