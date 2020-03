Torneo Europeo Qualificazione Olimpica Tokyo 2020 – DAY 3 TORNEO SOSPESO CAUSA COVID-19 – RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

Mangiacapre battuto prima dello stop. Il Torneo, che sta avendo luogo a Londra in quel della Copper Box Arena, per decisione della Task Force della Boxe del CIO verrà sospeso, causa emergenza PANDEMIA COVID-19, stasera dopo lo svolgimento della sessione serale. La TASK force, tramite comunicato stampa, ha reso noto che sono stati sospesi anche il Torneo Sudamericano e quello Mondiale di Parigi, quest’ultimo in programma nel prossimo maggio. Per quanto attiene l’assegnazione dei rimanenti posti per Tokyo, visto quelli già assegnati all’Africa e all’Asia, la TASK force sta ipotizzando lo svolgiemento di Tornei tra il maggio e giungo p.v.

Il Torneo Europeo dovrebbe ricominciare da dove è stato sospeso nella giornata odierna, ergo vi parteciperanno i boxer ancora in gara.”Sospensione” queste le dichiarazioni del Presidente LAI al riguardo” sacrosanta viso l’evolversi della situazione COVID-19. A mio avviso, il torneo non sarebbe dovuto iniziare poichè dal 3 marzo, giorno in cui è arrivato il nostro team a Londra, al 14, giornata inaugurale del Torneo, si era capito che l’emergenza Corona Virus avrebbe varcato la Manica e infestato il regno Unito. Ci siamo subito attivati per far tornare sani e salvi e al più presto i nostri ragazzi in Italia.”

“Al termine della manifestazione pomeridiana, prevista dalle h 12 alle h 15, – il commento in diretta da Londra del Team Manager delle Nazionali Roberto Cammarelle – la Task Force del CIO, responsabile dell’organizzazione del torneo preolimpico, ci ha informato che dopo la riunione serale (h 18-21) avrebbe sospeso il torneo per il diffondersi del Coronavirus. Finisce oggi la fase eliminatoria, da domani iniziavano gli ottavi.. La notizia ha sconvolto la squadra, sia per chi è già uscito che probabilmente vedrà ancora di più allungarsi i tempi per il torneo di ripescaggio, sia per chi è ancora in gara perché sente di attraversare quel momento giusto per potercela fare. Gli incontri effettuati finora sono validi, i sorteggi sono confermati; appena la situazione di crisi lo permetterà verrà organizzato un altro torneo per i 16 atleti rimasti in gara di tutte le categorie. Noi siamo ancora in gara con tutte e 5 le ragazze e con 2 ragazzi. Lasciare Londra ci dispiace enormemente perché abbiamo fatto un grosso sacrificio per essere qui e volevamo rischiare di starci per portare a casa un bel risultato. Nel femminile stavamo andando benone, nel maschile non bene ma eravamo convinti di fare meglio nei prossimi giorni. Tornare a casa ora? È un po’ come vanificare il nostro sforzo! ”

Passando alla parte agonistica, oggi terza giornata di gare con tre gli azzurri in gara: DONNE 8° 51 Kg Sorrentino vs Grygorian ARM 5-0 – UOMINI: 16° 75 Kg Cavallaro vs Darchinyan ARM 1-4; 16° 69 Kg Mangiacapre vs Kapuler ISR 1-4

Stacca il pass per i quarti la 51 Kg Sorrentino, che domina l’armena Grygorina infliggendole un netto 5-0. La boxer dei Carabinieri si scontrerà nei quarti (in palio il pass olimpico) con la serba Radovanovic (A DATA DA DESTINARSI). Sconfitta (4-1) per il 75 Kg Cavallaro nel match contro l’armeno Darchinyan. Perde anche il 69 Kg Mangiacapre (1-4 vs Kapuler ISR)

“Giordana” queste le parole di Coach Renzini “e’ stata fantastica sia dal punto di vista tecnico sia da quello della gestione del match. Vittoria netta contro un’avversaria molto quotata”

“Ho fatto” ha detto la Sorrentino “un grande match contro una bravissima pugile. Ora sono concentrata sul prossimo nel quale farò di tutto per far mio il biglietto per Tokyo”

“Ho dato” Così si è espresso Cavallaro “tutto ma non nella maniera giusta per vincere il match. Speravo nella qualificazione che spero di ottenere nel Torneo Mondiale.”

“Sono deluso” questo il commento di Mangiacapre “da un verdetto che per me non rispecchia l’andamento del match. Tranne la prima ripresa, credo di essere andato meglio del mio avversario. Spero di riframi al prossimo torne, perchè voglio andare alle Olimpiadi”

“Approccio sbagliato” queste le parole di Coach Coletta “da parte di Salvatore che si è ripreso nell’ultimo round ma ciò non è bastato a far sua l’intera posta”

Di seguito programma match e Risultati Azzurri (AGG. IN ESSERE):

DONNE

14/3

16° 51 Kg Sorrentino vs Gottlob GER 5-0

15/3

16° 57 Kg Testa vs Brugger SUI 5-0

8° 69 Kg Carini vs Desmond IRL 5-0

16/3

8° 51 Kg Sorrentino vs Grygorian ARM 5-0

17/3

4° 69 Kg Carini vs Sovinco FRA

8° 57 Kg Testa vs VORONTSOVA RUS

8° 60 Kg Nicoli vs Triebelova SVK

8° 75 Kg Severin vs Demir TUR

19/3 (A DATA DA DESTINARSI)

Quarti 51 Kg Sorrentino vs Radovanovic SRB

UOMINI:

14/3

16° 52 Kg Cappai vs Touba GER 1-4

16° 57 Kg Maietta vs Godla CZE 2-3

16° +91 Kg Russo vs Clarke GB WO

15/3

16° 81 Kg Fiori vs Aliu FIN 5-0

16° 91 Kg Mouhiidine vs Bosnjak BIH 3-2

16° 63 Kg Di Lernia vs Khartsyz UKR 0-5

16/3

16° 75 Kg Cavallaro vs Darchinyan ARM 1-4

16° 69 Kg Mangiacapre vs Kapuler ISR 1-4

17/3 (RINVIATI A DATA DA DESTINARSI)

8° 81 Kg Fiori vs Khataev RUS

8° 91 Kg Mouhiidine vs Ilyas TUR

ITABOXING TORNEO EUROPEO QUALIFICAZIONE OLIMPICA

UOMINI

52 Manuel Cappai GS FIAMME ORO

57 Francesco Maietta CS Esercito

63 Paolo Di Lernia CS ESERCITO

69 Vincenzo Mangiacapre GS FIAMME AZZURRE

75 Salvatore Cavallaro GS FIAMME ORO

81 Simone Fiori GS FIAMME ORO

91 Abbes Mouhidiine GS FIAMME ORO

+91 Clemente Russo GS FIAMME AZZURRE

DONNE

51 Giordana Sorrentino CS CARABINIERI

57 Irma Testa GS FIAMME ORO

60 Rebecca Nicoli GS FIAMME ORO

69 Angela Carini GS FIAMME ORO

75 Flavia Severin TREVISO RING

ITABOXING STAFF

Head Coach Maschile Giulio Coletta

Assistant Coach Maschile : Roberto Cammarelle

Head Coach Femminile Emanuele Renzini

Assistant Coach Femminile: Maurizio Stecca

Assistant Coach Femminile: Riccardo D’Andrea

FISIO: Marcello Giulietti

INFO QUALIFICAZIONI OLIMPICHE:

Il CIO ha reso noto che tutte le kermesse di qualificazione olimpica della boxe saranno trasmesse in diretta streaming su olympicchannel.com e sulla APP dedicata (OLYMPIC CHANNEL DISPONIBILE PER ANDROID E IOS)

Di seguito il Calendario di tutti i Tornei di Qualificazione Olimpica Tokyo 2020:

20-29 FEBBRAIO

Africa: Dakar, Senegal

COMMENTO IN INGLESE E FRANCESE

3-11 MARZO

Asia/Oceania: Amman, GIORDANIA

COMMENTO IN INGLESE, HINDI, MANDARINO E RUSSO in English, Hindi, Mandarin and Russian

SOSPESO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

Europa: LONDRA GB

COMMENTO IN INGLESE E RUSSO

SOSPESO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

America: Buenos Aires, Argentina

COMMENTO IN INGLESE E SPAGNOLO

SOSPESO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI

MONDIALE: Parigi, Francia

COMMENTO IN INGLESE E FRANCESE

CLICCA QUI PER FILE ESPLICATIVO SISTEMA QUALIFICAZIONE TORNEO TOKYO 2020 BOXE

Programma del Torneo Olimpico di Boxe a Tokyo 2020.

La Kermesse pugilistica si svolgerà dal 25 luglio al 9 agosto 2020 al Ryōgoku Kokugikan.Di seguito il link per accedere al programma completo: BOXE TOKYO 2020 PROGRAMME

Il primo giorno vedrà l’inizio dei match nelle categorie maschili welter, pesi massimi leggeri e pesi massimi, nonché nei pesi piuma delle donne.

L’evento di test di boxe si è tenuto dal 29 al 31 ottobre US a Ryōgoku Kokugikan nell’ambito della serie di eventi di test “Ready Steady Tokyo”.