La Corte d’Appello di Asuncion ha respinto l’istanza del legale che chiedeva la scarcerazione di Ronaldinho Gaùcho e suo fratello Assis, detenuti per una vicenda di passaporti falsi con cui erano entrati in Paraguay. Si è trattato del terzo ricorso fatto dagli avvocati dell’ex fuoriclasse, che rimane quindi in carcere.