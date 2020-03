F1: Gran Premio d’Australia annullato

Anche la Formula Uno si ferma davanti al Coronavirus. La McLaren ha annunciato il proprio ritiro dal GP d’Australia in seguito alla positività al tampone di un membro del team che, come sottolinea la scuderia britannica in un comunicato, era stato già isolato non appena aveva manifestato i primi sintomi.

L’intera squadra, compresi dunque i piloti Lando Norris e Carlos Sainz, entrerà ora in quarantena. Il Gran Premio è rinviato, manca solamente il comunicato ufficiale della FIA ma la decisione è presa. Anche la Formula 1 si ferma.

“La decisione – si legge nella nota McLaren – è stata presa per dovere di diligenza non solo nei confronti dei dipendenti e dei partner di McLaren, ma anche dei rivali, dei tifosi di F1 e di tutti gli stakeholder”.

Dall’Australia arriva la notizia che il Gran Premio sarà rinviato. Si attende solamente una pronuncia ufficiale da parte della Federazione.