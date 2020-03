Juventus: Rugani posticvoal test COVID-19

Daniele Rugani, il difensore della Juventus , è risultato positivo al test COVID-19. Lo ha annunciato il club con un comunicato nella tarda serata di mercoledì.

“Il calciatore Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus-COVID-19 ed è attualmente asintomatico – si legge -. Juventus Football Club sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa, compreso il censimento di quanti hanno avuto contatti con lui”. Un po’ di apprensione, tra l’altro, anche per la compagna di Rugani, Michela Persico, in dolce attesa.

A questo punto tutti coloro che sono entrati in contatto con il calciatore saranno messi in quarantena, una precauzione che in pratica impedirà alla Juve di scendere in campo settimana prossima nel ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione. Stessa sorte per l’Inter, ultima avversaria dei bianconeri nel big match di domenica scorsa. La stessa misura potrebbe essere presa da Brescia e Spal, rivali dei bianconeri nelle scorse settimane, e dal Lione, affrontato nell’andata degli ottavi di Champions.