Serie A:Sassuolo-Brescia 3-0

Nell’ultimo recupero della 26.ma giornata prima dell’imminente stop del campionato per l’emergenza coronavirus, il Sassuolo batte per 3-0 il Brescia e sale all’11esimo posto in classifica, raggiungendo il Cagliari a quota 32.

Una grande serata per Ciccio Caputo, autore di una doppietta (44′ e 61′). L’attaccante esulta dopo l’1-0 mandando un messaggio rassicurante al Paese che sta lottando contro il contagio con un foglio con la scritta “Restate a Casa” Il tris poi lo sigla Boga al 75′.

IL TABELLINO

SASSUOLO-BRESCIA 3-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli ; Toljan (9′ st Muldur ), Romagna (27′ st Marlon ), Ferrari , Rogerio ; Bourabia , Djuricic , Locatelli ; Berardi (31′ Defrel ), Caputo , Boga .

A disp.: Pegolo, Peluso, Obiang, Raspadori, Chiriches, Haraslin, Magnani, Ghion, Kyriakopoulos. All.: De Zerbi

Brescia (4-3-1-2): Joronen ; Sabelli , Chancellor , Papetti , Martella ; Bisoli 6 (21′ st Skrabb ), Dessena , Bjarnason ; Zmrhal ; Balotelli (31′ st Donnarumma ), Ayé (12′ st Torregrossa 5).

A disp.: Andrenacci, Gastaldello, Ndoj, Mangraviti, Romulo. All.: Lopez

Arbitro: Manganiello

Reti: 44′, 17′ st Caputo, 30′ st Boga

Ammoniti: Romagna (S), Rogerio (S), Locatelli (S); Bisoli (B), Balotelli (B), Sabelli (B)