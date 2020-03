Serie A Tim: Juventus-Inter 2-0. I bianconeri festeggiano con ‘Gioa’ la vetta della classifica

Grazie ai gol di Ramsey e Dybala , la Juventus ha battuto l’Inter 2-0 e riconquista la vetta della classifica portandosi a+1 sulla Lazio.

Serata ‘spettrale’ con l’Allianz Stadium deserto per il noto Decreto sul Coronavirus. Nel primo tempo i bianconeri hanno sofferto l’organizzazione dei nerazzurri dell’ex Antonio Conte tempo poche le occasioni ambo le parti. Nella ripresa , dopo un buon inizio dell’Inter , la Juve passa al 59’ con Ramsey, il suo rasoterra da distanza ravvicinata leggermente deviato da De Vrij fulmina Handanovic, Da lì in poi è solo Juve , grazie anche all’intuizione di Sarri che manda in campo Dybala al posto di un evanescente Douglas Costa. L’argentino prende le giuste misure e le iniziative posizionandosi lungo la fascia destra creando non pochi problemi alla retroguardia interista. Il raddoppio al 68’: lancio perfetto di Bonucci , lo stop della ‘Gioa’ d’esterno a rientrare è perfetto , Young rimane al ‘palo’ , l’argentino al limite scambia con Ronaldo , in area dribbling stretto su Bastoni e di sinistro d’esterno magicamente batte per la seconda volta Handanovic. Da lì in ppoi l’Inter è una sorta di fantasma. Ronaldo cerca la dodicesima marcatura consecutiva , in due occasionbi la sfiora di poco. Al triplice fischio finale , la Juve festeggia , senza pubblico , ma con la ‘Gioa’ di aver conquista i tre punti e la testa della classifica.

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 2-0

Juventus (4-3-3): Szczesny ; Cuadrado , De Ligt , Bonucci , Alex Sandro (32′ st De Sciglio ); Ramsey , Bentancur , Matuidi ; D. Costa (14′ st Dybala ), Higuain (35′ st Bernardeschi ), Ronaldo 6,5. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Khedira, Pjanic, Rabiot, Danilo. All.: Sarri

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , De Vrij , Bastoni ; Candreva (28′ st Gagliardini ), Vecino , Brozovic , Barella (14′ st Eriksen ), Young ; Lukaku (32′ st Sanchez ), Martinez . A disp.: Padelli, Berni, Asamoah, Biraghi, Borja Valero, Godin, Esposito, Ranocchia. All.: Conte .

Arbitro: Guida

Marcatori: 9′ st Ramsey, 23′ st Dybala

Ammoniti: Ronaldo (J); Skriniar, Brozovic (I)

Espulsi: Padelli (I) dalla panchina per proteste