Serie A Tim: Milan-Genoa 1-2

Pandev-Cassata stendono il Milan. Accorcia Ibrahimovic

Il Milan non usciva sconfitto da San Siro dal mese di Novembre 2019, l’ultima a passare al Meazza la lazio di Simone Inzaghi. Una stagione nera quella dei Rossonberi che falliscono l’aggancio al Napoli in zona Europa. E’ il genoa di Davide Nicola ad aggiudicarsi il match recupero della 17/esima giornata (1-2.

Vantaggio rossoblu al 7’ con Pandev, il macedone segue bene l’azione di Sanabria , il cross rasoterra e preda dell’attaccante che mette la palla alle spalle di Begovic. Il Milan tenta una timida reazione , ma è ancora il Genoa ad andare in gol al 41’ questa volta con Cassata , lesto a toccare in rete un traversone rasoterra. Nella ripresa è solo Milan , in gol con Ibrahimovic al 31’.

Il TABELLINO

MILAN-GENOA 1-2

MILAN (4-2-3-1): Begovic ; Conti (46′ st Calabria ), Gabbia , Romagnoli , Hernandez ; Kessie , Bennacer ; Castillejo , Calhanoglu (11′ st Bonaventura ), Rebic (12′ st Leao ); Ibrahimovic . A disp.: A. Donnraumma, Soncin, Musacchio, Laxalt, Biglia, Brescianini, Saelemaekers, Paquetà. All. Pioli .

GENOA (3-5-2): Perin ; Romero , Soumaoro , Masiello ; Biraschi , Behrami (18′ st Jagiello ), Schone (12′ st Sturaro ), Cassata , Criscito ; Sanabria , Pandev (34′ st Pinamonti ). A disp.: Marchetti, Zapata, Barreca, Goldaniga, Ankersen, Eriksson, Iago Falque, Destro, Favilli. All.: Nicola

Arbitro: Doveri.

Marcatori: 7′ pt Pandev (G), 41′ st Cassata (G), 31′ st Ibrahimovic (M)