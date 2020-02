Champions League: Lione – Juventus 1-0

Il Lione ‘morde’ la Juve nell’andata degli ottavi di finale Champions League. nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: i bianconeri sono stati battuti 1-0 dal Lione. , rete di Tousart.

Primi venti minuti con la Juve che fraseggia bene ma, non calcia mai in porta avversaria. I francesi subiscono e si difendono bene con il 3-5-1 schierato da Garcia. La seconda parte del primo tempo è tutta di marca francese. La rete decisiva è arrivata al 31′ con Tousart, bravo ad infilare – di polpaccio – in porta l’assist del talento Aouar approfittando della momentanea assenza di De Ligt per infortunio. La reazione bianconera è tutta nella parte conclusiva del match con Dybala in un paio di situazioni e con Higuain da centro area, ma fermandosi alle proteste per due contatti dubbi in area e al gol annullato per fuorigioco alla Joya bianconera.

IL TABELLINO

LIONE-JUVENTUS 1-0

Lione (3-4-1-2): Lopes ; Marcelo , Denayer , Marcal ; Dubois (33′ st Tete ), Guimaraes , Tousart , Cornet (36′ st Andersen ); Aouar ; Ekambi (21′ Terrier ), Dembele . A disp.: Tatarusanu, Mendes, Traoré, Caqueret. All.: Garcia

Juventus (4-3-3): Szczesny ; Danilo , Bonucci , De Ligt , Alex Sandro ; Bentancur , Pjanic (16′ st Ramsey ), Rabiot (33′ st Bernardeschi ); Cuadrado (25′ st Higuain ), Dybala , Ronaldo . A disp.: Buffon, De Sciglio, Rugani, Matuidi. All.: Sarri

Arbitro: Manzano (Spagna)

Marcatori: 31′ Tousart

Ammoniti: Marcelo, Cornet (L)