Champions League: Napoli- Barcellona 1-1

Nell’andata degli ottavi di Champions League, il Napoli pareggia 1-1 contro il Barcellona e tiene aperto il discorso qualificazione. Davanti a 50mila spettatori gli azzurri in vantaggio con Mertens destro a giro (raggiunto Hamsik quale miglior marcatore) , raggiunti da Griezmann (57). Espulso Vidal.

Gattuso impartisce l’ordine di giocare sulla difensiva. L’iniziativa è del Barcellona , i blaugrama senza trovare corridoi giusti con Ospina inoperoso.

Dries Mertens fa esplodere il San Paolo quando al 30’ Zielinski vince un rimpallo su Junior Firpo , il polacco serve rasoterra Mertens , dal limite dell’area il belga prende la mira e scarica un destro a giro che sorprende Ter Stegen.

Tutto qui nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo , al 54’ Mertens è costretto ad uscire , problemi alla caviglia colpito da Bousquets , entra Milik . Al 57’ sull’unico errore della difesa azzurra il Barcellona pareggia:Busquets serve Semedo il portoghese supera alle spalle Mario Rui e a mettere in mezzo per Griezmann, il destro del francese fulmina Ospina.

Il Napoli alza un po’ il baricentro creando qualche pericolo nella retroguardia del Barcellona, ci prova Insigne , il tiro di destro rasoterra è respinto da un attento Ter Sregen , poi la più clamorosa delle occasioni capita sui piedi di Callejon , lo spagnolo ritarda la battuta permettendo a Ter Stegen di respingere con il corpo. Al 44’ Barcellona in dieci : fallo di Vidal su Mario Rui, i due si scambiano qualche ‘complimento testa contro testa , e l’arbitro Brych estrae un doppio giallo simultaneo al giocatore cileno.

IL TABELLINO

NAPOLI-BARCELLONA 1-1

Napoli (4-3-3): Ospina ; Di Lorenzo , Manolas , Maksimovic , Mario Rui ; Fabian Ruiz , Demme (35′ st Allan ), Zielinski ; Callejon (29′ st Politano ), Mertens (9′ st Milik 6), Insigne . A disp.: Meret, Elmas, Luperto, Hysaj. All.: Gattuso

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen ; Semedo , Piqué (48′ st Lenglet ), Umtiti , Junior Firpo ; Rakitic (11′ st Arthur ), Busquets , De Jong ; Vidal ; Griezmann (42′ st Ansu Fati ), Messi . A disp.: Neto, Araujo, Riqui Puig, Akieme. All.: Setien

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 30′ Mertens (M), 12′ st Griezmann (B)

Ammoniti: Busquets (B), Insigne (N), Messi (B), Griezmann (B), Vidal (B), Mario Rui (N)

Espulsi: Al 44′ st Vidal per doppia ammonizione