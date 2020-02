Serie A Tim: Roma – Lecce 4-0

La Roma torna a sorridere e vince all’Olimpico e batte 4-0 il Lecce

Giallorrossi lucidissimi già dai primi minuti e vantaggio Under al 13′ lucido a sfruttare un assist di Mkhitaryan che al 37′ mette la propria firma sul tabellino. Nella ripresa prima Dzeko (70′) sul filo del fuorigioco e poi Kolarov (80′) con un’incursione da sinistra calano il poker per tre punti importanti. Per il Lecce palo di Lapadula.

IL TABELLINO

ROMA-LECCE 4-0

Roma (4-2-3-1): Lopez ; Peres , Smalling , Mancini , Kolarov ; Cristante , Veretout ; Under (16′ st Perez ), Pellegrini (1′ st Kluivert ), Mkhitaryan ; Dzeko (35′ st Kalinic ). A disp.: Fuzato, Cardinali, Fazio, Ibanez, Santon, Spinazzola, Villar, Cetin, Perotti. All.: Fonseca .

Lecce (4-3-2-1): Vigorito ; Donati (37′ st Meccariello ), Lucioni , Rossettini , Calderoni ; Petriccione (1′ st Shakhov ), Deiola , Majer (20′ st Tachtsidis ); Barak , Mancosu ; Lapadula . A disp.: Gabriel, Chironi, Dell’Orco, Paz, Vera, Rispoli, Maselli, Rimoli, Oltremarini. All.: Liverani 5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 13′ Under, 37′ Mkhitaryan, 25′ st Dzeko, 35′ st Kolarov

Ammoniti: Mancini (R)