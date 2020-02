Serie A Tim: Milan-Torino 1-0

Il 24esimo turno di Serie A si chiude con il successo del Milan per 1-0 sul Torino. A San Siro l’uomo decisivo è ancora Ante Rebic, autore del gol della vittoria al 25′ su assist di Castillejo.

I rossoneri hanno più volte l’occasione per raddoppiare ma riescono comunque a strappare i tre punti: agganciate Verona e Parma al sesto posto in classifica, mentre il Torino – quasi mai pericoloso – è alla sesta sconfitta di fila tra campionato e Coppa Italia.

IL TABELLINO

MILAN-TORINO 1-0

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma ; Calabria , Kjaer (44′ Gabbia ), Romagnoli , Hernandez ; Kessié , Bennacer ; Castillejo , Paquetà (24′ st Bonaventura ), Rebic (43′ st Leao ); Ibrahimovic . A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Musacchio, Saelemaekers, Laxalt, Brescianini, Maldini. All.: Pioli .

Torino (3-4-3): Sirigu ; Bremer , Nkoulou , Lyanco (40′ st Millico ); De Silvestri , Lukic , Rincon , Ansaldi ; Edera (19′ st Zaza ), Belotti , Berenguer (40′ st Aina). A disp.: Ujkani, Rosati, Baselli, Singo, Meité, Djidji, Adopo. All.: Longo .

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 25′ Rebic

Ammoniti: Bennacer (M), Castillejo (M); Edera (T), Rincon (T), Ansaldi (T).

Note: ammonito l’allenatore del Milan Pioli per proteste.