Serie A Tim: Atalanta-Roma 2-1

L’Atalanta batte 2-1 la Roma nello scontro diretto per la zona Champions , la Dea si porta a + 6 sulla squadra di Fonseca.

Dzeko la sblocca alla fine del primo tempo approfittando di un errore nel controllo della palla di Palomino. Nella ripresa, l’Atalanta pareggia: calcio d’angolo , testa di Djimsiti . sul secondo palo in scivolata proprio Palomini si fa perdonare l’errore del primo tempo. L’Atalamta ha una marcia in più , la squadra di Gasperini premiata dall’intuizione di Gasperini: 59′, entra Pasalic per Zapata (il comombiano contrariato dalla sostituzione), Gomez raccoglie lungo la fascia la palla entrain area il tocco dell’argentino per Pasalic che indovina un tiro a giro che s’insacca all’incrocio deio pali della porta difesa da Pau Lopez 2-1!! Roma al terzo k.o. di fila. Atalanta che blindail quarto posto Champions League.

IL TABELLINO

Atalanta-Roma 2-1

Atalanta (3-4-2-1): Gollini ; Toloi , Palomino , Djimsiti ; Hateboer , Freuler , De Roon , Gosens ; Gomez (86′ Muriel ), Ilicic (83′ Malinovskyi ); Zapata (59′ Pasalic ).

Allenatore: Gasperini

Roma (4-1-4-1): Pau Lopez ; Bruno Peres , Smalling , Fazio , Spinazzola ; Mancini (68′ Veretout ); Kluivert (62′ C. Perez ), Pellegrini , Mkhitaryan , Perotti (78′ Villar ); Dzeko

Allenatore: Fonseca

Arbitro: Orsato

Marcatori: 45′ Dzeko (R), 50′ Palomino (A), 59′ Pasalic (A)

Ammoniti: 10′ Mancini (R), 27′ Mkhitaryan (R), 55′ Gosens (A), 88′ Fazio (R), 93′ C. Perez (R), 93′ Djimsiti (A)